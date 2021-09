L’animateur de “Real Time” Bill Maher a doublé son opposition à l’hymne national noir et a offert une réponse cinglante au co-animateur de “The View” Whoopi Goldberg, qui a critiqué son argument.

Plus tôt ce mois-ci, Maher a critiqué la NFL pour son inclusion de “Lift Every Voice and Sing”, suggérant que même s’il est ouvert à un nouvel hymne pour les États-Unis, jouer l’hymne national noir aux côtés de “The Star-Spangled Banner” à chaque match de football est « la ségrégation… sous un nom différent ».

WHOOPI GOLDBERG FRAPPE BILL MAHER POUR « SE PLAINDRE » AU SUJET DE L’HYMNE NATIONAL NOIR : CE N’EST PAS POUR ÊTRE « RÉVEILLÉ »

Quelques jours plus tard, Goldberg s’est opposé à la “plainte” de Maher lors d’une discussion sur ses remarques.

“Je pense que parce que nous avons reculé de 10 à 15 ans, nous devons rééduquer les gens”, a déclaré Goldberg.

Vendredi soir, Maher est revenu sur le sujet, insistant auprès de ses téléspectateurs sur le fait que son opinion selon laquelle “nous ne devrions pas avoir deux” hymnes est la “bonne opinion”.

“L’émission ‘The View’ la semaine dernière a consacré beaucoup de temps à cela tout en évitant d’une manière ou d’une autre ce que j’ai réellement dit”, a déclaré Maher. “Cela semblait être beaucoup sur le besoin de me renseigner sur l’hymne national noir lui-même. Whoopi Goldberg a déclaré, je cite:” Nous devons rééduquer les gens. ” Parce que rien ne se passe jamais mal quand vous commencez à parler de rééducation. Il suffit de demander au président Mao. Peut-être que nous pouvons mettre en place une sorte de camps. “

Se qualifiant de “libéral à l’ancienne”, la star de HBO a défendu “l’idée folle” selon laquelle “la ségrégation raciale est mauvaise”. Et tandis qu’il a réitéré que les États-Unis devraient se débarrasser de “The Star-Spangled Banner”, il a fermement soutenu qu’il “ne doit y avoir qu’un seul” hymne car, après tout, c’est un “hymne national”.

BILL MAHER RIGUES CONTRE LA NFL SUR L’HYMNE NATIONAL NOIR : C’EST ‘SÉGRÉGATION’ SOUS UN NOM DIFFÉRENT !’

“Les symboles de l’unité comptent. Et fragmenter délibérément les choses par race renforce un message terrible selon lequel nous sommes deux nations désespérément à la dérive. Ce n’est pas là où nous étions il y a dix ans et ce n’est pas là où nous devrions être maintenant”, a déclaré Maher à public, qui a répondu par des applaudissements.

Maher a ensuite joué un clip de Barack Obama, alors candidat, disant: “Il n’y a pas d’Amérique noire ou d’Amérique blanche … il y a les États-Unis d’Amérique”, ajoutant que “là où nous devrions être maintenant, c’est ici”.

« Si nous avons deux hymnes, pourquoi pas trois ? Ou cinq ? Pourquoi pas un hymne féminin ? Un hymne latino ? Un hymne gay, trans, indigène, un hymne asiatique et insulaire du Pacifique ? “Je ne te parle pas” n’est pas une façon de diriger un pays et la plupart des gens de tous horizons le comprennent déjà et ne veulent même pas essayer de le faire de cette façon”, a déclaré Maher.

“Je ne suis pas en décalage! Croire en une séparation mais égale? C’est un décalage – de 67 ans. C’était il y a 67 ans, en 1954, lorsque la Cour suprême a rendu sa décision historique Brown contre Board of Education qui dit « séparés mais égaux » n’est pas ce que nous faisons ici. Nous avons décidé que nous allions essayer de faire en sorte que cela fonctionne ensemble. »

Maher a cité une enquête auprès de 173 collèges qui a révélé que « 42 % » d’entre eux proposaient des résidences séparées et « 72 % » proposaient des cérémonies de remise des diplômes séparées.

“Eh bien, félicitations, parents libéraux. Vous venez de payer 100 000 $ pour que votre enfant déménage à Biloxi, Mississippi en 1948”, a plaisanté Maher. “Je veux dire, nous sommes une nation qui professe la diversité comme notre force. Mais maintenant, la moitié des dortoirs des enfants sont déterminés par la pureté raciale?… Vous voyez ce que je veux dire par le fait de devenir si éveillé, vous revenez du côté raciste?”

« . c’est le « progrès ». C’est de là que vient le terme « progressiste ». La plupart des Américains, dont près de 80 % des Afro-Américains, veulent vivre dans des quartiers à diversité raciale.

“La majorité silencieuse noire semble être derrière l’idée que vous ne pouvez pas avoir un melting-pot avec deux pots ! Oui, l’Amérique est née du péché originel de l’esclavage et la réparation est toujours de mise mais pas au prix de la destruction un pays dans lequel la plupart des Noirs ont maintenant trouvé une vie décente avec un niveau de vie relativement plus élevé et ne veulent pas perdre. Et balkaniser notre nation nous fera certainement perdre.

« Nous devons arrêter de considérer cette nouvelle ségrégation réveillée comme s’il s’agissait d’une sorte de progrès culturel. Ce n’est pas le cas. … Les pays se désintègrent dans la folie lorsqu’ils se livrent à leurs tendances séparatistes ; des Hutus massacrant des Tutsis au Rwanda, des catholiques et des protestants en Irlande, des sunnites et des chiites en Irak, les hindous et les musulmans au Cachemire, tout le monde en Afghanistan et ce juif. Nous devons nous unir en une seule nation qui se rassemble et chante un hymne toujours faux”, a ajouté Maher.