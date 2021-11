Bill Maher met en garde Adam Schiff contre Trump et le 6 janvier 2025

Comique et expert Bill Maher a averti la Rép. Adam Schiff que l’ancien président Donald Trump sera plus dangereux le 6 janvier 2025 et ne « disparaîtra pas si facilement ».

Dans l’édition de vendredi soir de HBO en temps réel avec Bill Maher, l’hôte a sonné une alarme familière lorsqu’il a dit à Schiff, qui siège au comité spécial de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole, que Trump préparait les choses pour 2024. Schiff largement d’accord :

MAHER : Ce qui m’importe, c’est le 6 janvier 2025. Et comme vous le savez, parce que vous m’avez écrit un gentil e-mail après que j’ai fait un article il y a quelques semaines sur ce que je pensais qui allait arriver, le coup d’État lent que j’ai dont on parle depuis avant même que Trump ne soit élu. Et si je pouvais simplement passer en revue en gros, j’ai dit que, vous savez, il pensait la dernière fois que tous les républicains se conformeraient à ce qu’il voulait et feraient ses enchères, et ils ne l’ont pas fait. Certains avaient de l’intégrité. Et ce qu’il fait depuis, c’est remplacer ces gens. Il y a une purge en cours dans les coulisses.

Alors la prochaine fois, quand il les appellera et leur dira, j’espère que vous pourrez me trouver quelques voix, ils diront combien il va avoir ses comparses en place. C’est pour ça que tu m’as écrit. Beaucoup de gens l’ont fait. Je pense que ça va arriver.

Je pense que vous les gars, les démocrates vont aussi perdre gros en 2020, ce qui va empirer les choses. Donnez plus de législatures d’État qui peuvent faire ce genre de singe dans les coulisses pour mettre en place les personnes qui feront les enchères de Trump. Je pense que Trump va se déclarer candidat. Je pense qu’il va obtenir la nomination. Je pense que les rallyes vont commencer. Les gens vont être. Ça va devenir très violent là-bas.

Ma question est, que faisons-nous à propos de la prochaine élection, disons que Trump perd, peu importe qu’il perde, il dira qu’il a gagné. Nous savons qu’il va sans aucun doute dire que j’ai gagné, et cette fois, il ne partira pas si facilement le 20 janvier. 2025. Que faisons-nous à ce sujet quand il insiste sur le fait qu’il est le président, qu’il ait gagné ou non ? Et il y a des gens qui l’aident.

SCHIFF : Eh bien, je suis tout à fait d’accord avec lui, avec l’alarme que vous exprimez et que vous ressentez à ce sujet parce que je pense que ce que Donald Trump a retiré de l’insurrection ratée, c’est que s’il ne pouvait pas trouver, vous savez, 11000 voix en Géorgie n’a pas pu trouver un responsable électoral corrompu pour lui donner ces votes, il est déterminé la prochaine fois qu’il aura quelqu’un à ce poste qui le fera. Et fondamentalement, c’est une stratégie à deux volets.

Ils essaient de priver les personnes de couleur de leur droit de vote dans tout le pays afin qu’elles puissent gagner. Et s’ils perdent, ils veulent se positionner pour renverser le résultat.

Là où je serais en désaccord avec vos prévisions, j’espère et je prie pour que nous ne puissions pas perdre la maison. Nous devons tenir la maison. Si Kevin McCarthy avait été président en 2020, si nous avions perdu quelques sièges de plus aux élections de 2020 à la Chambre, il aurait renversé le résultat à la Chambre. Il fera tout ce que Donald Trump lui dira de faire. Quelqu’un comme ça ne peut jamais être autorisé à s’approcher du bureau du président.