Bill Maher ne comprend pas les Oscars, il semble ⋆ .

Depuis le début des Oscars, les films qui vous font remettre en question tous vos choix de vie et pleurer ont été récompensés à maintes reprises. De Casablanca en 1944 et Hamlet en 1949 jusqu’à The Hurt Locker en 2010 et Moonlight en 2017, les Oscars ne sont pas connus pour embrasser les films de genre ou les comédies, d’ailleurs. Il y a une raison pour laquelle certains films sont étiquetés Oscar-appât.

La victoire de Parasite l’année dernière a changé la donne, et maintenant avec les Oscars 2021, nous avons un éventail plus diversifié de nominés pour le meilleur film. Alors, quelle est l’excuse de Bill Maher pour se plaindre d’eux? Il pense soudain que les Oscars sont trop tristes. Monsieur, où avez-vous été?

Ce qui est si frustrant à propos de ces hululements et applaudissements qui se produisent après ses terribles blagues, c’est qu’ils ne sont pas vrais. Tout d’abord pour Bill Maher «J’ai clairement vu ce film et pas seulement lu la page Wiki, je jure», le récapitulatif est Nomadland. Il dit que si vous voulez vous sentir coupable et mal comme aller à l’église, vous pouvez regarder ce film! En tant que personne qui a réellement vu le film, je ne me suis jamais senti coupable ou mal. J’ai vu le film appelant la Grande Récession et comment cela a laissé les gens en difficulté, et j’ai embrassé Fern en tant que personnage et son parcours. J’ai aussi des cellules cérébrales et un cœur, ce qui manque à Maher.

Ensuite, Maher ne fait pas une seule blague (ce qu’il a dit est-il censé être une blague?) Sur Judas and the Black Messiah ou The Trial of the Chicago 7 parce que tout ce qu’il fait, c’est … expliquer que ce sont des films historiques et toujours se trompe en quelque sorte? Judas parle de l’assassinat de Fred Hampton par le FBI, et Trial est d’environ … eh bien, le procès du Chicago 7. Bien sûr, il y a des événements partagés entre les deux (et la mort de Fred Hampton joue un rôle dans les deux, évidemment), mais ce sont deux films très différents.

«Une jeune femme prometteuse demande à Carey Mulligan de venger un violeur meurtrier, mais il la tue aussi. Et elle était si près de rejoindre les Black Panthers », dit Maher, ce qui est une mauvaise blague en général, mais pas non plus ce qu’est Promising Young Woman. Il réduit Sound of Metal à ses parties les plus élémentaires et ne semble pas se soucier d’ignorer le cœur du film. Il passe devant Le Père, puis, une fois de plus, souligne les os nus de l’histoire racontée avec Minari pour donner l’impression que ce n’est qu’un film complètement déprimant.

Tout cela montre deux choses à propos de Bill Maher. Premièrement, il n’a regardé aucun de ces films avant d’ouvrir la bouche. Deuxièmement, il n’a clairement qu’un problème maintenant au lieu de toutes les années où les Oscars ont été remplis d’hommes blancs tristes essayant de faire face au fait qu’ils avaient 40 ans ou quoi que ce soit d’autre que l’Académie a décidé de nous vendre.

Il dit qu’il n’est pas obligé de quitter le théâtre en sifflant mais demande si cela les tuerait de faire un film qui ne se termine pas avec lui «vouloir prendre un bain avec le grille-pain». A cela, je dis: Peut-être que vous avez besoin de travailler sur votre compréhension du film alors, Bill. Parce que je ne suis sorti d’aucun de ces films nominés aux Oscars déprimé.

J’ai appris quelque chose de Judas and the Black Messiah et du Trial of the Chicago 7. Minari m’a montré la lutte que de nombreuses familles d’immigrants doivent encore affronter et leur cheminement pour obtenir cette idée du «rêve américain». Nomadland m’a appris à embrasser la joie dans chaque situation, même celles qui changent absolument la vie, et à trouver ces moments de joie. Malgré ce que dit Maher, The Sound of Metal ne concerne pas seulement un musicien devenu sourd. Il s’agit de surmonter les obstacles que la vie vous lance et de trouver des moyens de s’adapter du mieux que nous pouvons.

En tant que personne qui aime les films de David Fincher et apprécie Mank, je trouve hilarant que Maher ait juste… laissé ce film de côté. Pourquoi? Parce que c’était un film basé sur le vieil Hollywood et centré sur les hommes blancs, alors ça va? Ou est-ce parce que Maher a peut-être regardé celui-là et n’avait pas une fausse chose sournoise à dire à ce sujet?

Maher pose une question simple: où est la nourriture réconfortante? Ce à quoi je dis littéralement toujours là-bas, tout simplement pas nominé pour un Oscar, ce qui n’est pas différent cette année des autres. Bill Maher a-t-il regardé Gladiator et Titanic et s’est-il amusé?

«Si vous êtes au cinéma et que vous vous demandez« Hein, qui est le méchant? », C’est vous», dit Maher, et encore une fois, ne comprend-il tout simplement pas les films? Ou est-ce qu’un stagiaire en colère a écrit ces blagues? Parce qu’ils sont mauvais, inexacts et montrent simplement que Maher parle hors de son cul au lieu de comprendre ce que l’Académie a été ou ce qu’elle est en train de changer.

Les Oscars, bien qu’ils aient encore beaucoup à faire, sont plus inclusifs et racontent des histoires qui ne sont pas complètement remplies des luttes des Blancs. Et maintenant, nous avons cette colère soudaine à propos de la «tristesse» de tous les films? Mec, je ne sais pas pour toi, mais je n’ai pas regardé la liste de Schindler pour m’amuser.

La partie la plus déconcertante est qu’il dit qu’Hollywood savait autrefois comment faire des films pour adultes qui étaient «divertissants et pas seulement déprimants» tout en montrant des images de films comme 12 Years a Slave, Milk et Schindler’s List, qui ne sont en aucun cas plus «divertissant» que «déprimant» par rapport aux nominés de cette année. Son département graphique lui faisait-il des farces? Bill Maher a-t-il déjà vu un film? IL APPORTE ÉGALEMENT Godzilla Vs. Kong et comment il a fait revenir les gens aux théâtres comme si CELA DEVRAIT ÊTRE CE QUI REMPORTE DES PRIX? ET PUIS DIT QU’IL NE VEUT PAS VOIR CELA SOIT?!

Je pense que le problème ici est que Bill Maher n’aime pas ou ne comprend pas les films et veut que les gens fassent des films spécifiquement pour lui et ses intérêts, et désolé, il y a beaucoup de films pour les vieillards blancs en colère.

Il rejette la responsabilité de cette question imaginaire sur les «libéraux», affirmant que nous avons le désir d’être tristes. Je pense que nous sommes juste assez intelligents pour comprendre ce que les films nous disent et ensuite pour regarder des rediffusions de Parcs et loisirs, mais ce n’est que moi.

Donc, je suis désolé que Bill Maher n’ait pas la gamme émotionnelle pour gérer le cinéma, mais agir comme ça est une nouvelle chose pour les Oscars, quand ce n’est pas le cas, cela montre simplement qu’il s’en fiche et ne le fera jamais. En tant que société, nous avons dépassé le besoin des prises de Bill Maher, et je suis heureux de continuer à regarder des films avant d’ouvrir la bouche à leur sujet. Contrairement à Maher.

