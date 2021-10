Bill Maher prévient Virginia Dems: McAuliffe pourrait perdre les élections sur la question des écoles parce que «les parents votent»

L’animateur de « Real Time » Bill Maher a tiré la sonnette d’alarme vendredi soir à propos des élections au poste de gouverneur de Virginie de la semaine prochaine, qui pourraient revenir aux républicains pour la première fois depuis 2009.

Maher a commencé la table ronde de l’émission en soulignant que le candidat démocrate Terry McAuliffe « devrait s’en sortir » puisque le président Biden a remporté la Virginie par 10 points et que McAuliffe a précédemment été gouverneur du Commonwealth, 2014-2018.

Au lieu de cela, a noté Maher, la course est « au coude à coude », avec le challenger du GOP Glenn Youngkin sur un problème que Maher a rappelé aux téléspectateurs qu’il avait précédemment mis en garde.

« J’ai dit il y a des mois et des mois que le problème des prochaines élections sera ce qui se passe dans les écoles », a déclaré Maher. « Les parents votent et ils n’aiment pas ce qui se passe dans les écoles. Ils ont l’impression de perdre le contrôle et c’est devenu le problème de cette élection. »

« Croyez-moi, ce sera une énorme élection de type baromètre parce que si Terry McAuliffe perd, les gens comprendront : ‘Oui. Oh, c’est vrai. Ce sera à propos de ça' », a poursuivi Maher.

Bill Maher, à gauche, a affirmé vendredi avoir averti que les problèmes scolaires pourraient être un facteur majeur dans les élections à venir, y compris les élections au poste de gouverneur de Virginie la semaine prochaine entre le démocrate Terry McAuliffe, au centre, et le républicain Glenn Youngkin. ( )

La star de HBO a ensuite déchiré McAuliffe pour sa remarque de débat infâme lorsque le démocrate a déclaré: « Je ne vais pas laisser les parents entrer dans les écoles et en fait sortir des livres et prendre leurs propres décisions. Je ne pense pas que les parents devraient le dire aux écoles ce qu’ils doivent enseigner. »

Maher a qualifié le commentaire de McAuliffe de « ligne d’applaudissements » pour les enseignants mais pas pour les parents.

« Juste au niveau politique, excusez-moi putain », a déclaré Maher avant de restreindre son langage pour son invité, le sénateur américain Chris Coons, D-Del. « Très stupide, n’est-ce pas ? Très stupide.

Maher a souligné plus tard: « Nous devons commencer à définir ce que signifie » la théorie critique de la race « , car cela signifie quelque chose pour tout le monde quand ils l’entendent. »

L’écrivain du personnel de l’Atlantique, Caitlan Flanagan, a répondu en affirmant que l’idéologie de la théorie critique de la race peut être enseignée, mais que « ce que vous ne pouvez pas faire » est de « définir la politique de l’école en fonction des conclusions de la théorie critique de la race ».

« Vous ne pouvez pas réécrire un programme à cause de cela et vous ne pouvez vraiment pas traiter les enfants de manière à les retirer par race et à leur donner des messages différents. Et c’est ce que vous ne pouvez pas faire. Cela se produit », a expliqué Flanagan.

Caitlan Flanagan. (L’Atlantique)

« Si c’est ce que signifie la théorie critique de la race, si cela signifie séparer les enfants de 5 ans par race et dire à certains que vous êtes des oppresseurs et aux autres que vous êtes des opprimés et abandonner une société daltonienne et que la réségrégation et le racisme sont l’essence de Amérique- alors je suis dehors. Je suis dehors sur ça », a déclaré Maher. « Mais je suis sur Toni Morrison, je suis sur le fait de reconnaître que le racisme persiste toujours. »

Le démocrate de Virginie Terry McAuliffe débat du challenger républicain Glenn Youngkin à Grundy, Virginie, le 16 septembre 2021. (Associated Press)

Flanagan, qui a souligné qu’elle était une « démocrate », a dénoncé McAuliffe en tant que « politicien hacker » qui « se range du côté du syndicat des enseignants » parce que « c’est là que son pain est beurré ».

« C’est un homme riche qui a envoyé tous ses enfants dans des écoles privées et il n’a jamais de sa vie que quelqu’un lui ait dit ‘Nous allons dire à votre enfant de 8 ans quelque chose que vous ne voulez pas qu’elle sache et nous allons de la garder pendant sept heures pour le faire et vous n’avez aucun contrôle là-dessus », a déclaré Flanagan. « C’est donc un gros problème et s’il le perd, alors les démocrates vont perdre. Apprenez! Présentez des candidats progressistes, dirigez des personnes qui défendent des idées progressistes! »