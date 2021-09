Bill Maher s’insurge contre la NFL à propos de l’hymne national noir : c’est de la « ségrégation » « sous un autre nom !

in

L’animateur de “Real Time” Bill Maher a fustigé la NFL pour avoir joué deux hymnes nationaux lors du match de lancement de la saison de jeudi soir entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Cowboys de Dallas.

Maher a commencé vendredi soir la table ronde de l’émission sur le thème de l’éducation en Amérique et sur la façon dont les campus universitaires et les salles de classe sont devenus une “usine de justice sociale”, énumérant plusieurs cas à travers le pays d’enseignants démissionnaires parce qu’ils se sentaient plus comme des “activistes politiques”. que de vrais éducateurs, l’un d’eux affirmant qu’il s’agit de ” dresser les étudiants les uns contre les autres en fonction de la couleur de leur peau “.

BILL MAHER BLASTS ‘WOKE’ À GAUCHE POUR PERDRE ‘PERSPECTIVE’ SUR ‘REAL OPPRESSION’: ‘NOUS NE SOMMES PAS LES MAUVAIS GARÇONS!’

“Pour moi, quand les gens me disent parfois, comme ‘Mon garçon, tu vas vraiment après la gauche ces jours-ci. Pourquoi?’ Parce que tu m’embarrasses”, s’est exclamé Maher. “C’est pourquoi je m’attaque à la gauche d’une manière que vous n’avez jamais faite auparavant. Parce que vous inversez des choses que je- je ne vais pas renoncer à être libéral! C’est de cela dont parlent ces enseignants. Vous’ Je prends des enfants et je les rends hyper conscients de la race d’une manière qu’ils ne seraient pas autrement !”

“[Liberals are] prendre les enfants et les rendre hyper-conscients de la race d’une manière qu’ils ne seraient pas autrement !” – Bill Maher

Il a poursuivi: “J’ai vu hier soir lors du match de football, Alicia Keys a chanté” Lift Every Voice and Sing “, que j’entends maintenant s’appeler l’hymne national noir. Maintenant, nous devrions peut-être nous débarrasser de notre hymne national, mais je pense nous devrions avoir un hymne national. Je pense que lorsque vous prenez une route où vous avez deux hymnes nationaux différents, les collèges ont parfois maintenant… beaucoup d’entre eux ont des cérémonies de remise des diplômes différentes pour les Noirs et les Blancs, des dortoirs séparés — dire ! Ségrégation ! Vous avez inversé l’idée. Nous y revenons sous un autre nom.

“Quand vous descendez une route où vous avez deux hymnes nationaux différents … Ségrégation! … Nous y revenons sous un nom différent.” – Bill Maher

L’hôte de HBO est allé critiquer l’Université de l’Oregon pour avoir des normes d’obtention du diplôme inférieures pour les “personnes de couleur”. Le panéliste George Will était d’accord avec le sentiment de Maher, le qualifiant de « fanatisme doux des faibles attentes », tandis que l’autre panéliste Christina Bellantoni était plus sympathique avec les normes ajustées pour les minorités, disant à Maher qu’il est « important de comprendre » pourquoi ces discussions ont lieu.