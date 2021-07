Bill Maher soutient Simone Biles, déchire les “quartiers de fauteuil” en l’attaquant: “Ce n’est pas un lâcheur”

L’animateur de “Real Time” Bill Maher est rentré de ses vacances vendredi soir pour défendre la médaillée d’or olympique américaine Simone Biles après qu’elle se soit retirée de diverses compétitions aux Jeux olympiques de Tokyo, arguant qu’elle était “poussée au bord du gouffre”.

“Ce n’est pas une lâcheuse. Cette femme a été poussée au bord du gouffre”, a déclaré Maher lors de son monologue d’ouverture. “Ce n’est pas son choix. Nous sommes allés aussi loin que nous pouvions la faire aller. Et elle a dû abandonner.”

Plus tard, au cours de la table ronde, Maher a exprimé à quel point il était “énervé” de voir les conservateurs s’en prendre à la championne de gymnastique, citant Charlie Kirk de Turning Point USA et l’animateur de radio Buck Sexton parmi ses critiques.

Bill Maher a défendu Simone Biles lors de “Real Time” de vendredi soir.

“Nous avons dirigé cette pauvre fille, cette machine incroyable, pour la laisser non pas de manière permanente mais temporairement en panne”, a déclaré Maher. “Je veux dire, pouvez-vous imaginer l’anxiété – ces quarts de fauteuil assis là avec des miettes sur leur chemise en regardant quelqu’un qui se tord et vole dans les airs et vise une petite bande? Et il est comme ‘Eh, eh bien , où est ta force mentale ?'”

Il a poursuivi: “Nous l’avons poussée à la limite ultime. Elle l’a aspiré aussi longtemps qu’elle le pouvait. Pouvez-vous imaginer l’anxiété? Je veux dire, comment dormez-vous même?”

La star de HBO a expliqué plus tard: “Dans un pays maintenant rempli de flocons de neige et de pleurnichards et d’ayants droit, de faibles et de bratty, elle n’est rien de tout cela et ne l’a jamais été. L’exact opposé. Je vous le dis, c’était pas un choix. Vous poussez quelqu’un juste si loin. ”

La superstar américaine a abandonné la finale par équipe après avoir semblé vaciller lors de la compétition de saut, ouvrant la porte à l’équipe d’athlètes russes pour remporter l’or pour la première fois en près de trois décennies. Elle s’est ensuite retirée des événements individuels.