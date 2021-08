Bill Maher sur la liberté d’expression, la comédie et ses ennemis

Je couvre la politique pour gagner ma vie, mais j’ai aussi été un fan de stand-up humoristique pendant la majeure partie de ma vie. Au cours des cinq dernières années environ, beaucoup de comédies politiques sont devenues obsolètes. Je continue à me demander, pourquoi est-ce?

Je suis tenté de dire que c’est parce que l’ère Trump était trop facile pour la bande dessinée. Et pourtant, c’est trop simple et probablement tout simplement faux. En plus, il y a plein de super bandes dessinées en ce moment. Ma principale objection (et pour affirmer l’évidence, je ne suis qu’un fan) est qu’une grande partie est prévisiblement partisane. Ne vous méprenez pas, les comédiens peuvent être politiques et drôles, mais les bandes dessinées partisanes m’ont toujours ennuyé à mourir. Pour moi, la meilleure comédie est réfléchie et honnête ; il n’épargne personne ni rien.

J’ai récemment parlé à Bill Maher, un humoriste acclamé et animateur de longue date de HBO Real Time with Bill Maher, pour un épisode de Vox Conversations. Maher est un comique politique, et clairement un libéral, mais j’ai toujours apprécié son travail parce que je ne l’ai jamais vraiment considéré comme un partisan, même si les conservateurs sont la cible de la plupart de ses blagues. Pour tous ses passages anti-républicains, vous obtenez également des coups à gauche, comme ses récents segments sur la « progressophobie » et « l’appropriation culturelle ».

Selon les jours, les progressistes de Twitter sont aussi susceptibles d’être énervés contre Maher que les conservateurs de MAGA. Et je soupçonne que cela a beaucoup à voir avec le succès durable de son émission HBO, qui a été créée en 2003.

Nous discutons de la façon dont un gars qui a fait un don d’un million de dollars à la campagne présidentielle d’Obama, qui a été très en avance sur des questions comme les droits des animaux et le changement climatique, est devenu un paratonnerre. On parle aussi des risques de la comédie politique et pourquoi l’idéologie est toujours une menace pour l’humour.

Écoutez notre conversation ci-dessous ou sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez des podcasts.