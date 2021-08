Bill Maher vient peut-être de livrer son monologue le plus conservateur de tous les temps – RedState ⋆ .

Comme je l’ai déjà écrit, Bill Maher n’est pas tout à fait de gauche, tout le temps.

En fait, il est souvent assez conservateur.

Du moins, c’est-à-dire mesuré par une ligne de parti toujours à la dérive.

Et dans l’édition de vendredi de Real Time, l’animateur a découvert ce qui pourrait être son segment le plus conservateur à ce jour.

En cause : la grandeur de l’Amérique.

Bill l’a versé épais.

« La haine aveugle de l’Amérique, commença-t-il, est tout aussi aveugle que l’amour aveugle. Et nous, les Américains, devrions vraiment avoir une idée de l’endroit où nous vivons.

C’est le moment idéal pour le faire, étant donné la situation horrible au Moyen-Orient.

« Regarder le [events] descendre en Afghanistan, ces derniers temps, je me suis souvenu de toutes les conversations que j’ai eues avec un immigrant, presque toutes… incluaient la notion : « Oh, vous n’en avez aucune idée. Tout ce que vous faites, c’est… dénoncer votre propre pays. Mais si tu connaissais le pays d’où je viens, tu t’arrêterais [condemning] le tien.'”

[Warning: Explicit Language]

Quelle est la leçon de l’Afghanistan ? C’est peut-être que tout le monde de la session de garce du dortoir géant qu’est Internet devrait bien regarder à quoi ressemble la véritable oppression. #Wokeistan #WakeUpCall pic.twitter.com/HoNJkucheF – Bill Maher (@billmaher) 28 août 2021

Ce n’est pas quelque chose que l’on entend souvent à la télévision tard dans la nuit.

Bill a noté qu’il s’était “souvent moqué des républicains dans le passé pour avoir été trop sentimentaux” envers l’Amérique.

Cependant, les libéraux “sont maintenant allés trop loin dans l’autre sens”.

En réalité:

« Ils sous-romantisent l’Amérique. Ils n’ont aucune perspective.

Il a donné un exemple de vraie terreur :

« La semaine dernière, les talibans ont assassiné un comédien. Il s’appelle Nazar Mohammad et il a composé des chansons amusantes sur TikTok. Ils l’ont forcé à monter dans une voiture, l’ont torturé puis exécuté. Un humoriste. Une chose comme ça frappe un peu près de chez moi pour moi.

L’angle de chacun est tout :

« J’ai eu deux présidents dans mon [behind]. … [O]ne m’a averti d’arrêter de dire ce que je pense. … Et… on m’a poursuivi pour une blague. Et en tant que président, (il) m’a appelé tous les noms du livre… »

Une vidéo a révélé que l’ancien président Trump qualifiait Maher de « cet comédien idiot », de « fou fou », de « foutu boulot » et de « total dingue ».

“Aucune expérience n’a été agréable”, a observé l’hôte, “mais je n’ai pas eu à craindre d’être traîné jusqu’à ce que je sois mort derrière un Toyota Tacoma.”

Il a dit aux téléspectateurs d’avoir “un peu de recul”.

Puis il s’abattit lourdement sur le réveil :

« Je suis désolé que votre professeur ait dit quelque chose que vous n’avez pas aimé. Ce ne sera pas un problème avec les talibans, car vous n’avez pas le droit d’aller à l’école. En Arabie saoudite, les femmes adultes peuvent être emprisonnées pour avoir fait le genre de choses que nous considérons comme routinières sans la permission d’un tuteur masculin. La Chine vous arrête si vous n’êtes pas de la bonne religion et vous met dans des camps. Plus d’enfants au Burkina Faso travaillent et sont scolarisés. Seuls 5% des Burundais ont l’électricité. Le taux d’homicides au Honduras est huit fois plus élevé qu’ici. … Les Philippines, au cours des cinq dernières années, ont mis à mort 27 000 trafiquants de drogue de bas niveau – mon ancien travail. En Corée du Nord, les gens meurent de faim.

De plus, il l’a chaussé au socialisme:

« Le taux d’inflation au Venezuela est de 2 719 % ».

« Si vous pensez que l’Amérique est irrécupérable », proposa-t-il, « allumez les informations. … Il y a une raison pour laquelle les mères afghanes nous confient leurs bébés.

« Et nous devrions les prendre », a-t-il précisé. « Les Américains devraient en ce moment accueillir des réfugiés afghans dans leurs maisons et dans leurs quartiers. »

Sur l’hypocrisie libérale :

“[I]Je suis sûr que tous ceux qui viennent d’applaudir pensent la même chose : “Oui, quelqu’un qui n’est pas moi devrait absolument le faire.”

Bill a illuminé ceux qui ne pouvaient pas voir le pays avec des yeux non filtrés :

« Nous ne sommes pas les méchants. L’oppression est ce que nous essayions d’arrêter en Afghanistan. Nous avons échoué. Mais n’importe quel immigrant vous le dira, nous avons largement réussi ici. Et pourtant, l’idée maîtresse de l’idéologie éveillée actuelle est que l’Amérique est pourrie jusqu’au cœur, irrémédiablement raciste depuis sa fondation, et si oppressante, sexiste et homophobe, que nous ne pouvons pas trouver d’hôte pour les Oscars ou Jeopardy.

L’homme sait faire valoir un point :

“Je suis sûr que vous avez entendu – le nouveau Jeopardy est sorti parce qu’il a dit” fous “en 2014. Et c’est là que votre nouveau [Afghan] colocataires – que vous avez accueillis – se révéleront si précieux parce qu’ils se tourneront vers vous et diront : « Vous avez perdu votre [ever-loving] les esprits ? … Avez-vous déjà entendu parler de crimes d’honneur ? Décapitations publiques ? Jeter les homosexuels des toits ? Mariages arrangés avec des mineurs ? Une femme sanctionnée par l’État ? Mutilations génitales féminines ? Mariage par capture ? Parce que nous avons.'”

Il a enveloppé les choses avec une blague, mais elle a été pointée:

“L’Amérique n’est peut-être pas le pays de votre salon de la faculté et de vos rêves sur Twitter, mais personne ici n’essaie de s’échapper en s’accrochant à un avion.”

Le comédien a poursuivi: «Nous attendons d’être à l’intérieur de l’avion pour nous battre. Et puis, seulement parce qu’ils ont coupé le service des boissons.

La perspective semble définitivement s’être affaiblie.

Au cours du week-end, Fox News a couvert l’histoire d’un enseignant californien faisant l’objet d’une enquête pour avoir encouragé les enfants à prêter allégeance au drapeau de la fierté.

Elle est incontestablement pro-banner :

Elle montre tous les drapeaux de la fierté dans sa classe et dit “Je prête allégeance aux homosexuels” pic.twitter.com/eQXe1OfPoW – Libs de Tik Tok (@libsoftiktok) 27 août 2021

Sa classe n’avait pas de drapeau américain car elle l’a retiré pendant COVID.

Sa raison invoquée :

“[I]t m’a mis mal à l’aise.

L’enseignant se moque du drapeau américain et suggère aux élèves qu’ils peuvent prononcer le serment d’allégeance au drapeau de la fierté : pic.twitter.com/1QTS5xjPln – Libs de Tik Tok (@libsoftiktok) 27 août 2021

Il y en a beaucoup qui circulent :

Le professeur insiste sur le fait que les États-Unis sont « uniquement pour les Blancs », parle de « rédemption » quand « il n’y a pas d’Amérique » https://t.co/e5pO0f2Nm0 – RedState (@RedState) 14 août 2021

Jalon réveillé : afin d’être « inclusif », le comté de Virginie ne « célébrera pas » le 250e anniversaire de l’Amériquehttps://t.co/RWwyCYDNeF – Alex Parker (@alexparker1984) 29 août 2021

Mais ce n’était pas autour du Real Time de HBO vendredi soir.

Bill résumait ainsi :

“[E]tout le monde du dortoir géant [whine] la session qu’est Internet devrait examiner de près à quoi ressemble la véritable oppression.

-ALEX

