Bill, Melinda et les fardeaux des personnes les plus riches du monde ⋆ .

Les vieux adages peuvent souvent paraître banals. Mais un vieil adage banal, dont nous devons toujours nous souvenir, peut aussi dire la vérité. Considérez, par exemple, la maxime usée par le temps qui vient immédiatement à l’esprit chaque fois que nous voyons les incroyablement riches trébucher dans leur vie personnelle. Juste un autre rappel, nous nous disons, que «l’argent ne peut pas acheter le bonheur».

Plus tôt cette semaine, le couple le plus célèbre du milliardaire américain, Bill et Melinda Gates, a trébuché. Le couple a annoncé lundi qu’ils divorçaient après 27 ans ensemble. L’argent, apparemment, ne peut toujours pas acheter tout ce qui compte vraiment.

Même de l’argent par milliards sur des milliards. Les trois individus les plus riches du monde – Bill Gates, Jeff Bezos et Elon Musk – se sont maintenant tous avérés être des hommes divorcés. Musk mène ce défilé. Il a déjà divorcé d’un partenaire de vie trois fois.

Que se passe t-il ici? La dernière rupture de milliardaire de cette semaine a-t-elle quelque chose de profond à nous dire? Creusons un peu. Et par où pourrions-nous commencer? Que diriez-vous ici: personne – du moins personne qui prétend mener une vie rationnelle – ne recherche la richesse simplement pour devenir plus riche.

Les personnes et les sociétés raisonnables considèrent la richesse comme un simple moyen d’atteindre une fin. Nous croyons qu’une plus grande richesse peut améliorer notre sort dans la vie, nous aider à devenir, en un mot, plus heureux. Mais toujours plus de richesse, comprenons-nous aussi, ne nous assure pas toujours plus de bonheur.

«Beaucoup d’hommes très riches sont malheureux», comme le disait l’historien grec ancien Hérodote, «et beaucoup, dans des circonstances modérées, ont de la chance».

«Il est assez difficile de dire ce qui apporte le bonheur», a plaisanté Frank McKinney Hubbard, l’humoriste de l’Indiana du début du XXe siècle, plus de deux millénaires plus tard. «La pauvreté et la richesse ont toutes deux échoué.»

Peu d’entre nous aujourd’hui se querelleraient avec Hérodote ou Hubbard. Nous regardons généralement avec mépris les gens qui transforment leur vie en races déterminées après la richesse. Il en va de même pour la plupart des spécialistes des sciences sociales qui ont fait des recherches sur ce qui nous rend heureux. Leur travail suggère une formule sociale possible pour le bonheur: si la plupart des gens dans une société peuvent s’asseoir, réfléchir à leur situation personnelle et conclure qu’ils vont mieux qu’avant et aussi bien que la plupart des autres, vous avez les ingrédients d’une société généralement heureuse.

La nation la plus riche du monde, les États-Unis, ne correspond pas à ce profil. Les Américains moyens aujourd’hui ne sont pas satisfaits de la façon dont leur fortune personnelle s’est améliorée. Ils ont du mal à se débrouiller, à rattraper leur retard et à regarder pendant que d’autres personnes – des personnes incroyablement riches – semblent mener une vie de plus en plus luxueuse et confortable.

Et qu’en est-il de ces personnes incroyablement riches? La plupart d’entre nous ont appris à ne pas prendre leur luxe et leur confort au pied de la lettre. Chaque semaine, nous feuilletons les magazines aux caisses des supermarchés et découvrons à quel point la vie personnelle des riches peut parfois être malheureuse. Même les couples de livres d’histoires – comme Bill et Melinda Gates – peuvent se séparer. Leur richesse ne peut pas réparer ce qui les afflige.

«L’argent apporte du bonheur», comme l’a dit le dramaturge Neil Simon. «Mais après un certain temps, cela rapporte simplement plus d’argent.»

Et des ennuis. Vivre avec une grande richesse peut être comme vivre au milieu de miroirs amusants. La richesse déforme. Vous ne pouvez jamais être sûr de ce que vous voyez. Est-ce que cette personne fait un signe d’approbation de la tête à ce que je dis parce que j’ai exprimé une perspicacité profonde ou parce que je pourrais contribuer à sa cause? Le sourire sur son visage est-il un signe d’affection éternelle ou de désir de ma fortune?

«Après être sorti avec un homme à quelques reprises, il commence à me dire à quel point il m’aime», a noté l’héritière Doris Duke, d’une valeur de 1,2 milliard de dollars à sa mort en 1993, dans sa jeunesse. “Mais comment puis-je savoir s’il le pense vraiment?”

Quelqu’un qui détient une grande richesse, suggère le philosophe Philip Slater, ne peut jamais le savoir.

«Si vous gagnez en renommée, en puissance ou en richesse, vous n’aurez aucun mal à trouver des amants», note Slater, «mais ce seront des gens qui aiment la célébrité, le pouvoir ou la richesse.»

Les riches réagissent à cette réalité de diverses manières. Certains se mettent en colère. D’autres se méfient de toute relation intime. Et d’autres encore répondent en cherchant un refuge sûr. Ils trouvent l’intimité dans leur fortune.

«L’argent», comme se vantait l’industriel Armand Hammer, «est mon premier, dernier et unique amour».

L’imprésario sportif Jack Kent Cooke, le magnat de l’immobilier et des médias qui possédait quatre équipes sportives professionnelles différentes, aurait peut-être ri à cette ligne. Au cours de ses 84 ans, Cooke a amassé une fortune de près d’un milliard de dollars et quatre épouses. Il est décédé en 1997. Dans son testament, Cooke a mentionné chaque épouse par son nom et n’a laissé aucun sou à aucune d’entre elles. J. Paul ., le roi des grandes pétrolières américaines du XXe siècle, a devancé Cooke. Il a divorcé cinq fois.

Toutes les relations, pas seulement les couples romantiques, ont tendance à être tordues par la richesse. Les gens riches «possèdent et apprécient tôt», comme l’a souligné le romancier F. Scott Fitzgerald, «et cela leur fait quelque chose, les rend doux là où nous sommes durs et cyniques là où nous sommes confiants.»

Bill et Melinda Gates, en couple, ont fait de leur mieux pour ne pas devenir durs et cyniques. Ils ont consacré une bonne partie de leur temps à la philanthropie. Maintenant, donner, bien sûr, peut certainement être une merveilleuse source de joie, peut-être la plus grande source de joie de tous, et les riches, à force de fortune, ont certainement plus à donner que quiconque. Mais les dollars que les riches peuvent si facilement se permettre de donner trop souvent n’apportent pas une grande joie.

Pour les riches, donner peut devenir juste un autre fardeau, en partie parce que presque tous ceux qu’ils rencontrent s’attendent à ce qu’ils donnent. Le milliardaire Larry Tisch, qui figurait une fois sur la liste Forbes 400 des plus riches d’Amérique, se plaignait souvent d’avoir reçu «trente demandes d’argent par jour». Ce rythme constant de supplications fait de donner une obligation, pas une source de satisfaction. Si vous résistez à cette obligation, vous serez irrité. Si vous acceptez cette obligation, vous commencez à ressentir du ressentiment. Vous avez donné parce que vous vous êtes senti forcé.

Au cours de la vie d’une personne riche, les ressentiments, les frustrations, les fardeaux s’additionnent. Pour George Bernard Shaw, le dramaturge le plus acclamé de son temps, le mélange n’a pas dépeint un joli tableau.

«Vous pouvez facilement trouver des gens qui sont dix fois plus riches à soixante qu’ils l’étaient à vingt», notait Shaw à soixante-dix ans, «mais aucun d’entre eux ne vous dira qu’ils sont dix fois plus heureux.»

Certains Américains exceptionnellement riches ont consciemment entrepris de surmonter les fardeaux et les tensions qui doivent toujours s’accompagner d’une grande richesse. Ces riches s’arment contre les tentations de la richesse. Ils ont entrepris de mener une vie normale. Certains d’entre eux réussissent même quelque peu. Mitchell Fromstein, le PDG de Manpower Inc., a terminé les années 1990 dans la même maison de banlieue de quatre chambres à Milwaukee que lui et sa femme avaient achetée au milieu des années 1970, avant que Fromstein ne commence à en retirer plusieurs millions par an. Il conduisait une Mercedes de douze ans lorsque le Wall Street Journal l’a présenté en 1999.

«Je n’essaie de suivre personne», a expliqué le joueur de 71 ans. «Nous n’avons pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux.»

Toute personne riche en Amérique pourrait suivre ce genre de chemin. Mais presque rien. Pourquoi pas? Si une richesse énorme représente un tel fardeau, comme l’ont soutenu tant de sages au fil des ans, alors pourquoi si peu de gens riches tentent-ils de le réduire? Les sociologues américains de la richesse ont une réponse. La grande fortune privée, soutiennent-ils, peut en effet empoisonner les relations humaines normales. Mais la grande fortune privée autorise également, sur une variété de fronts enivrants.

Parfois, bien sûr, une personne riche résistera à ces séductions. En 1999, par exemple, un magnat de la construction du Michigan, Bob Thompson, a vendu son entreprise d’asphalte et de pavage et a partagé le produit de 130 millions de dollars de la vente avec ses 550 employés.

«Qu’est-ce que j’allais faire de tout cet argent de toute façon?» demanda Thompson. «Il y a un besoin et puis il y a la cupidité. Nous avons tous besoin de certains conforts de base, et au-delà, cela devient ridicule.

Pourquoi tous les riches ne peuvent-ils pas être comme ça? Si nous devenions riches, nous nous disons, nous serions certainement comme ça. Absurdité. Si nous devenions riches, nous ressentirions les mêmes fardeaux que les riches et nous serions séduits par les mêmes plaisirs. Les plus sages d’entre nous, des gens comme l’essayiste Logan Pearsall Smith, ont toujours compris cette réalité.

“Supposer, comme nous le supposons tous, que nous pourrions être riches et ne pas nous comporter comme les riches se comportent”, comme l’écrivait Smith en 1931, “revient à supposer que nous pourrions boire toute la journée et rester absolument sobres.”

«J’ai connu des ivrognes qui étaient parfois heureux», a ajouté le philosophe Philip Slater un demi-siècle plus tard, «mais je n’ai connu personne qui a consacré une longue vie à l’alcool et n’en a pas souffert, et je crois que le il en va de même pour la richesse.

Pourtant, comme l’a observé George Bernard Shaw dans les années 1920, certaines personnes riches semblent être capables de vivre en grande partie sans problème.

«Vous connaissez peut-être des familles aisées qui ne semblent pas souffrir de leurs richesses», a noté Shaw. «Ils ne se mangent pas trop; ils trouvent des occupations pour se maintenir en santé; ils ne s’inquiètent pas de leur position; ils placent leur argent dans des placements sûrs et se contentent d’un faible taux d’intérêt; et ils élèvent leurs enfants pour qu’ils vivent simplement et accomplissent un travail utile.

En d’autres termes, a conclu Shaw, les heureux riches «ne vivent pas du tout comme des riches». Ils «pourraient donc», a-t-il conclu, «tout aussi bien avoir des revenus ordinaires».

Et s’ils le faisaient, nous pourrions tous être plus heureux.

