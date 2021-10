L’investisseur milliardaire considère Bitcoin comme de l’or numérique et affirme que Coinbase « pourrait être la position par défaut pour les investisseurs de croissance » qui pourraient facilement avoir un marché de 1 000 milliards de dollars.

Le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, ne peut tout simplement pas s’empêcher de commenter quelque chose de négatif à propos de Bitcoin. Dans une interview avec Bloomberg cette semaine, Dimon a déclaré que si la blockchain et les pièces stables « peuvent être réelles », la principale crypto-monnaie est « sans valeur » et elle sera réglementée.

« Peu importe ce qu’on en pense, le gouvernement va le réglementer », a déclaré Dimon lors de la conversation tenue virtuellement par l’Institute of International Finance (IIF). Selon lui, le gouvernement réglementera l’industrie de la cryptographie à des fins fiscales, de lutte contre le blanchiment d’argent et de la loi sur le secret bancaire.

Le PDG milliardaire a réitéré que ce ne sont que ses opinions, qui sont différentes de la banque et de ses clients, et qu’il reste sceptique.

« Personnellement, je pense que le bitcoin ne vaut rien… Cela ne fait aucune différence pour moi. » « Je ne pense pas que tu devrais fumer des cigarettes non plus. »

Personnellement, je pense que Jamie devrait mettre un short sur Bitcoin sur CME pour fournir des liquidités au contango, puis laisser aux gens le soin de décider Mettre en place ou fermer ser https://t.co/ueeaO2QUvC – Zhu Su 🔺 (@zhusu) 11 octobre 2021

Récemment, le géant bancaire a commencé à autoriser ses clients de gestion de patrimoine à accéder à des fonds de crypto-monnaie, mais c’est parce que « nos clients sont des adultes » et « ils ne sont pas d’accord » avec lui, a déclaré Dimon.

« S’ils veulent avoir accès à l’achat ou à la vente de bitcoin – nous ne pouvons pas le garder – mais nous pouvons leur donner un accès légitime et aussi propre que possible. »

À la fin du mois dernier, Dimon avait déclaré qu’il ne se souciait pas vraiment de Bitcoin, mais qu’il pourrait facilement « augmenter de 10 fois son prix au cours des cinq prochaines années ».

Bitcoin se négocie actuellement au-dessus de 57 000 $, en hausse de plus de 30% ce mois-ci. La crypto-monnaie de mille milliards de dollars vaut en réalité le double de celle de JPMorgan, dont la capitalisation boursière est d’un peu moins de 500 millions de dollars.

Les actions de la banque (JPM) se négocient actuellement à 166,64 $ après avoir atteint un sommet historique à 171,46 $ la semaine dernière, mais n’ont augmenté que d’environ 104 % par rapport à son plus bas de mars et à 32 % depuis le début de l’année. Pendant ce temps, Bitcoin est en hausse de 1 400 % par rapport à son plus bas de mars et enregistre des gains de 96 % cette année.

Dimon a d’abord qualifié Bitcoin de « fraude » en 2014 – bien qu’il ait dit plus tard qu’il regrettait la déclaration – alors que l’actif crypto se négociait à environ 800 $.

juste lofuckingl.

mec possède une banque, dit qu’il ne croit pas aux mathématiques de base. https://t.co/39jS5OBpO4 — :~# i_am_nomad (@IamNomad) 12 octobre 2021

Contrairement à Dimon, l’investisseur milliardaire Bill Miller est très optimiste sur Bitcoin, qui, selon lui, est « beaucoup moins risqué à 43 000 $ qu’il ne l’était à 300 $ », car il est « maintenant établi, d’énormes quantités de capital-risque y ont été investies, et toutes les grandes banques s’impliquent.

Selon Miller, sur des milliers de cryptos flottant sur le marché, seule une poignée d’entre elles vaudront la peine, comme Bitcoin et Ethereum. ETH -4,36% Ethereum / USD ETHUSD 3 416,22 $

-148,95 $-4,36 % Volume 16,87 b Changement – 148,95 $ Ouvert 3 416,22 $ Circulation 117,9 m Capitalisation boursière 402,76 b 6 min Bill Miller dit que Bitcoin est « moins risqué » à la valeur actuelle, tandis que les clients de JPMorgan « sont en désaccord » avec le PDG sur la valeur de BTC 17 h Bitcoin Mining Le fabricant Bitmain arrête officiellement ses livraisons en Chine, le taux de hachage a augmenté de plus de 130 % par rapport au plus bas de juin 20 h Les sorties de crypto de la Chine vers les marchés étrangers ont chuté de 40 % après le gouvernement. Renforcé ses politiques

Le patron de Miller Value Partners, qui a acheté Bitcoin à un prix moyen de 500 $, le considère comme de l’or numérique. La clé ici est « la demande pour ce type particulier de protection contre les catastrophes financières », a déclaré Miller.

Bitcoin pourrait augmenter de 10 fois en valeur si les investisseurs l’acceptent comme valeur refuge, a-t-il ajouté tout en suggérant que même alors, ce ne serait que le début de la réalisation de son potentiel par la crypto.

Il est en fait « prêt à franchir la cascade avec celui-ci (Bitcoin) aussi », comme il l’a fait sur Amazon lorsque la bulle Internet a éclaté.

Outre Bitcoin, Miller s’est également prononcé en faveur de Coinbase, qui, selon lui, « pourrait être la position par défaut pour les investisseurs de croissance ». Selon lui, l’échange de crypto, qui a actuellement une capitalisation boursière de 67 milliards de dollars, pourrait facilement avoir une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars en tant que « entreprise perturbatrice dans une industrie en croissance rapide et en évolution », contrairement à Tesla, qui a une capitalisation boursière de 750 milliards de dollars en une « industrie mature qui ne va jamais croître très vite, simplement parce qu’elle a aspiré le changement technologique ».

Bitcoin/USD BTCUSD

56 948,7407$484,060,85 %

Volume 39,73 bVariation 484,06 $Ouverture 56 948,7407 $ Circulation 18,84 mMarket CAP 1,07 t

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.