Bill Miller pense que Bitcoin a un avenir solide devant lui

L’investisseur légendaire Bill Miller a récemment participé à une interview dans laquelle il a fait l’éloge du bitcoin et de l’espace croissant des crypto-monnaies.

Bill Miller sur BTC: ça va être gros

Au cours de l’interview, il a déclaré que son récent pari sur le bitcoin se déroulerait probablement de la même manière que Amazon l’a fait lors du crash de la dot-com. Amazon a été l’une des rares entreprises à non seulement survivre à cette époque, mais à prospérer, et il est certain que le bitcoin a un avenir très long et spécial devant lui. Miller est le patron de Miller Value Partners et a acheté pour la première fois des actions Amazon alors qu’elles ne coûtaient que 17 $.

En discutant du bitcoin, Miller a expliqué :

Je suis prêt à franchir la cascade avec celui-ci aussi… Le Bitcoin est beaucoup moins risqué à 43 000 $ qu’il ne l’était à 300 $. C’est maintenant établi, d’énormes sommes d’argent en capital-risque y ont été investies et toutes les grandes banques s’impliquent.

Bien qu’il soit convaincu que le bitcoin peut très bien fonctionner, il n’a pas autant d’espoir pour les altcoins. Il n’a pas tardé à suggérer que bon nombre des crypto-monnaies alternatives du monde ne survivraient pas, surtout compte tenu du nombre de nouvelles crypto-monnaies créées chaque jour. Il a déclaré:

Il y a 10 000 jetons et trucs différents qui flottent là-bas. Les chances que plus d’une poignée d’entre eux en valent la peine sont très, très faibles. Bitcoin, Ethereum et quelques autres vont probablement être là pendant un certain temps.

Il a également suggéré que Coinbase n’était pas seulement un échange cryptographique stable, mais un stock positif à posséder pour les fans de monnaie numérique. Il a reconnu que les cours des actions de la plate-forme ont augmenté et baissé ces dernières semaines, bien qu’il dise que c’est relativement normal pour une entreprise qui est si nouvelle dans le commerce public.

Il dit:

Coinbase pourrait être la position par défaut pour les investisseurs de croissance. Tesla a une capitalisation boursière de 750 milliards de dollars dans une industrie mature qui ne connaîtra jamais une croissance très rapide, simplement parce qu’elle a accéléré le changement technologique. Coinbase pourrait facilement avoir une capitalisation boursière de 500 milliards de dollars ou 1 000 milliards de dollars en tant qu’entreprise perturbatrice dans une industrie en croissance rapide et en évolution… Si vous achetez Coinbase ou autre chose, ne vous inquiétez pas trop pour un trimestre ou deux, voire un an ou deux. . Si vous allez être secoué par la façon dont l’action se négocie dans trois mois, six mois ou neuf mois, vous ne devriez probablement pas en être propriétaire.

Il peut protéger la richesse des gens

Enfin, il estime que le bitcoin a fortement augmenté au cours de la dernière année et demie principalement parce que les gens le considèrent comme un outil de couverture ; quelque chose qui peut maintenir leur richesse stable et sûre pendant les périodes de troubles économiques. Avec autant d’impression d’argent en cours ces derniers temps, l’inflation est en hausse et le bitcoin présente une option de protection valable. Il mentionne:

Je pense au bitcoin comme à l’or numérique. La clé est la demande pour ce type de protection contre les catastrophes financières.

