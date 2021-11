Bill Murray rejoint le casting d’Ant-Man and the Wasp : Quantumania | Divertissement

Bill Murray lui-même a confirmé (sans citer directement le film) qu’il avait filmé sa participation à Ant-Man and the Wasp : Quantumania.

Bill Murray Il est l’une des stars les plus aimées d’Hollywood, et nous l’avons récemment fait tourner le nouveau film de Wes Anderson, et profitant du cadeau de Torreznos de Soria qu’un fan lui a fait.

L’un des prochains films où l’on verra Murray est Ghostbusters : Beyond, qui verra le retour de l’acteur au personnage de Peter venkman dans ce qui est sans aucun doute sa franchise la plus populaire.

L’un des genres que Bill Murray n’a pas touché est celui des super-héros, mais il semble que cela va bientôt changer selon les récentes déclarations faites par l’acteur.

Lors d’une interview avec Frankfurter Allgemeine, l’acteur a laissé entendre qu’il apparaîtrait dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Murray n’a fait aucune référence directe au film Marvel, mais il a fait allusion à l’un des précédents projets du réalisateur, Pour tous, qui renvoie directement à Roseau de Peytton avec des déclarations de Bill Murray.

Le tournage d’Ant-Man and the Wasp : Quantumania a commencé il y a quelques semaines, Bill Murray a donc pu filmer sa scène au début du tournage, avant de se rendre en Espagne pour la production de Wes Anderson.

Au cours de l’interview, Bill Murray a déclaré que maintenant « Je connaissais déjà l’expérience du tournage d’un film Marvel », mais a précisé que ce serait sûrement quelque chose qu’il ne ferait qu’une seule fois.

L’acteur de 71 ans a admis qu’il n’avait pas beaucoup d’intérêt pour le genre, et qu’il y participait principalement à cause du réalisateur du film.

Ce n’est pas la première fois que Bill Murray accepte un emploi pour ceux qui sont en charge d’un film. Tel fut le cas de sa participation à Garfield : le film, pensant que le film a été réalisé par les frères Cohen.

Bien sûr, le rôle que jouera Bill Murray dans Ant-Man and the Wasp : Quantumania n’a pas transpiré, mais on imagine qu’il s’agira d’un petit caméo, compte tenu du peu de temps qu’il a passé sur le tournage.

