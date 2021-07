Bill Russell vendra aux enchères la plupart de ses précieux souvenirs de la NBA

in

L’homme le plus décoré de l’histoire de la NBA donnera au public une chance de posséder certains des souvenirs les plus précieux de sa carrière au Temple de la renommée.

Bill Russell a annoncé jeudi qu’il offrait des centaines d’articles de sa collection personnelle, notamment des trophées, des bagues, des ballons de basket, des maillots, des lettres, des photos et d’autres souvenirs. Les articles couvrent sa carrière de 13 ans en tant que joueur et entraîneur des Celtics de Boston, et présentent également des souvenirs relatant son travail pendant le mouvement des droits civiques et au-delà.

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du 15 janvier 1988, les anciens coéquipiers des Boston Celtics Bill Russell, entraîneur des Sacramento Kings, à gauche, et KC Jones, entraîneur des Celtics, se rencontrent avant le début du match de basket-ball Kings-Celtics NBA au Boston Garden à Boston. (AP Photo/Mike Kullen, dossier)

Les faits saillants du trésor incluent le premier (1957) et le dernier (1969) des 11 bagues de championnat, un record de la NBA, qu’il a remportées à Boston, quatre de ses cinq trophées de joueur le plus utile de la NBA et sa médaille d’or olympique de basketball masculin américain en 1956.

“Il y a quelques morceaux que je garderai pour moi, mais le reste, je le partagerai avec le monde”, a déclaré Russell dans une déclaration vidéo.

La vente sera menée par Hunt Auctions, qui a supervisé les ventes aux enchères de grands sportifs tels que Ted Williams, Joe DiMaggio, Roberto Clemente, Gale Sayers et Johnny Unitas.

La vente aux enchères est provisoirement prévue à Boston cet automne ou cet hiver.

Russell a déclaré qu’une autre raison pour laquelle il avait décidé de vendre les articles était de fournir une partie des recettes à l’organisation à but non lucratif MENTOR basée à Boston, qu’il a cofondée il y a plus de trois décennies. L’objectif du groupe est de renforcer les relations de mentorat.

Un don supplémentaire sera fait à Boston Celtics United for Social Justic

Cette photo fournie par Hunt Auctions montre une veste de basket-ball Boston Celtics NBA appartenant au joueur et entraîneur des Celtics, Bill Russell. (Mike Freeberg / Hunt Auctions via AP)

e, qui se concentre sur la lutte contre les inégalités raciales et sociales dans la région de Boston.

Le président de Hunt Auctions, Dave Hunt, a déclaré que son groupe était honoré de gérer la collection de Russell.

“Il n’y a pas beaucoup de monde au niveau de Bill Russell. L’air devient vraiment mince”, a déclaré Hunt. “Il y a juste certains noms de certains joueurs qui transcendent le sport, qui ont changé le sport.”

On ne sait pas combien l’un des articles de Russell apportera, mais des enchères similaires supervisées par Hunt ont livré de grands nombres. Le plus notable a eu lieu en 2019 lorsqu’un rare maillot de route des Babe Ruth Yankees, porté par les matchs, datant de 1928-30, s’est vendu pour 5,64 millions de dollars. Le commissaire-priseur a déclaré que cela avait battu le record du souvenir sportif le plus cher vendu.

Hunt note que parmi les articles que Russell conserve, il y a la Médaille présidentielle de la liberté qui lui a été remise en 2011 par l’ancien président Barack Obama.

Il y a aussi la lettre que Jackie Robinson a écrite à Russell après que lui et d’autres joueurs des Black Celtics aient boycotté un match à Lexington, Kentucky, après s’être vu refuser le service dans un hôtel.

“C’est juste une pièce incroyable, et il est très difficile d’attribuer une valeur monétaire à un article comme celui-là”, a déclaré Hunt. “Mais quelle meilleure façon de partager cela que directement de la personne qui a participé, et de faire le bien ainsi que grâce à cette offre.”