“ Bill Shankly et Sir Matt Busby se retourneront dans leurs tombes ”

Les “ bix six ” de la Premier League ont été critiqués pour leur “ cupidité ” éhontée et pour avoir déchiré les fondations sur lesquelles ils étaient construits en acceptant de rejoindre une nouvelle Super League européenne (ESL).

Liverpool, Manchester United, Man City, Chelsea, Arsenal et Tottenham se sont inscrits en tant que fondateurs de la ligue séparatiste controversée avec les plans de la bombe confirmés dimanche.

Les six meilleurs clubs de la Premier League font face à une énorme réaction après avoir accepté de rejoindre une nouvelle Super League européenne

L’Atletico Madrid, le Real Madrid, Barcelone, l’AC Milan, la Juventus et l’Inter Milan sont les six autres géants européens impliqués, et bien que le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain soient actuellement absents de la liste, il est prévu que trois autres rejoignent en tant que membres fondateurs.

Dans un communiqué, l’ESL a révélé son intention de commencer “ dès que possible ” et comprendra à terme 20 équipes.

Mais les plans ont déclenché une réaction généralisée à tous les niveaux du jeu, avec des suggestions que les six clubs anglais pourraient être expulsés de la Premier League en conséquence, alors qu’il y a des menaces que les joueurs soient bannis de toute compétition européenne et internationale – y compris le Coupe du monde.

La légende écossaise Ally McCoist a critiqué Liverpool et Manchester United lors du petit-déjeuner talkSPORT de lundi, pour avoir déshonoré leurs racines de classe ouvrière et cédé à la cupidité des entreprises,

Et il a déclaré que les anciens managers légendaires Sir Matt Busby et Bill Shankly “ se rendraient dans leurs tombes ”.

Comment fonctionnera la Super League européenne

Ce sera une nouvelle compétition européenne entre 20 meilleurs clubs

L’AC Milan, Arsenal, l’Atletico Madrid, Chelsea, Barcelone, l’Inter Milan, la Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham Hotspur ont tous rejoint en tant que 12 fondateurs initiaux.

Trois autres clubs fondateurs se joindront tandis que cinq autres équipes se qualifieront chaque année en fonction des réalisations de la saison précédente.

Les matchs se joueront en milieu de semaine et tous les clubs resteront dans leurs ligues nationales

Il y aura deux groupes de 10 clubs chacun, jouant des matches à domicile et à l’extérieur au sein du groupe chaque année

Les trois premiers de chaque groupe se qualifieront automatiquement pour les quarts de finale

Les équipes terminant quatrième et cinquième s’affronteront ensuite dans un barrage à deux pour les quarts de finale restants.

Un format à élimination directe à deux manches sera ensuite utilisé pour atteindre la finale à la fin du mois de mai, qui se déroulera en un seul match sur un terrain neutre.

«C’est juste un mot, c’est ‘cupidité’, c’est tout ce que c’est», a déclaré McCoist, qui a ajouté qu’il serait ‘tellement contre’ que les Rangers et le Celtic rejoignent finalement l’échappée.

«C’est embarrassant, en fait.

«Cela va à l’encontre de tous les principes sur lesquels tous ces clubs ont été formés et construits et je trouve cela vraiment très triste. Je suis un mélange de tristesse, de colère, de déception.

«De grands clubs comme Liverpool et Manchester United qui ont été construits sur une éthique de travail et une éthique de la classe ouvrière, et ils sont eux-mêmes embarrassés, ils ont marqué un but contre son camp incroyable. C’est horrible, c’est vraiment le cas.

«Je pense à des gens comme Sir Matt Busby et Bill Shankly, ils doivent retourner dans leurs tombes. C’est obscène.

«Le socialisme auquel je crois n’est pas vraiment politique. C’est une façon de vivre. Je crois que la seule façon de vivre et de réussir est l’effort collectif, avec tout le monde travaillant les uns pour les autres, tout le monde s’aidant et chacun ayant une part des récompenses à la fin de la journée. C’est peut-être beaucoup demander, mais c’est ma façon de voir le football et c’est la façon dont je vois la vie. – Bill Shankly

«Dans le climat actuel et ce que le monde a enduré, c’est juste un signe de cupidité qui est franchement inacceptable et incroyable.

Les supporters ont également riposté aux plans, avec plus de 50% des fans votant sur un sondage talkSPORT affirmant qu’ils arrêteraient de soutenir leur équipe si l’ESL allait de l’avant.

Et l’ancien attaquant de Manchester United Andy Cole et l’ancien ailier d’Arsenal Perry Groves sont à leurs côtés.

Honnêtement, regarderiez-vous la Super League européenne? 🤔 – talkSPORT (@talkSPORT) 18 avril 2021

“C’est juste de la pure cupidité et je pense que les vrais fans de football auront le dessus”, a déclaré Groves à talkSPORT dimanche.

«Sans fans, eh bien, nous avons vu à quoi ressemble le football sans fans pendant le COVID. La Premier League, tout sur notre football, tout est sur les fans, les fans font l’atmosphère.

«C’est donc un non-sens absolu.

«J’ai joué pour Arsenal, Coley a joué pour Man United, donc nous pourrions être assis ici en disant:« Nous allons bien, ça va protéger nos clubs »…»

“Mais en tant que fans de football, vous devez dire que ce n’est pas juste”, a ajouté Cole.

Groves a poursuivi: “Cela devrait être basé sur votre qualité, pas sur votre histoire et ce que vous avez gagné auparavant et sur la taille de votre club – ce n’est pas du sport!”