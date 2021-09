Bill Simmons interviewe Peyton Manning

Bill Simmons de The Ringer est rejoint par Peyton Manning, double champion du Super Bowl et QB du Temple de la renommée, pour discuter de son temps dans la NFL, des rivalités de l’AFC, des QB recrue d’aujourd’hui, de sa nouvelle émission alternative de Monday Night Football avec son frère Eli sur ESPN, et plus (4:43). Ensuite, Bill est rejoint par Danny Kelly de The Ringer et Mina Kimes d’ESPN pour un aperçu de la NFL dans lequel ils discutent de la NFC West ultra-compétitive, pourquoi Bill pense que la NFC South est pleine de dormeurs, des théories contradictoires sur les Ravens, les jeunes QB dans le AFC East, prédictions farfelues de la NFL et plus (40:18).

Hôte : Bill Simmons

Invités : Peyton Manning, Mina Kimes et Danny Kelly

Producteur : Kyle Crichton

