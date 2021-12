Bill Simmons sur la culture pop et les sports

Larry se penche sur la variante omicron, la division vaccinale et les tests à domicile. Il est ensuite rejoint par Bill Simmons de The Ringer où ils discutent de la célébrité (19:48), des Beatles (27:28), de Saturday Night Live (28:39) et de la nouvelle série Music Box de HBO (40:26). Ensuite, ils décomposent «l’athlète de génie» (49:10), Scottie Pippen (59:56), partagent leurs choix de champions NBA et NFL (1:15:47), et bien plus encore.

Hôte : Larry Wilmore

Invité : Bill Simmons

Producteur : Kaya McMullen

Assistant de production : Chris Sutton

