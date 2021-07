Bill Skarsgård de l’informatique explique pourquoi il a rejoint John Wick : chapitre 4

Bill Skarsgård n’est que l’un des nombreux nouveaux arrivants à bord de John Wick : Chapitre 4, avec d’autres dont Rina Sawayama, Donnie Yen, Shamier Anderson, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins et Marko Zaror. En ce qui concerne les visages familiers, Keanu Reeves sera rejoint par Winston de Ian McShane, Charon de Lance Reddick et Bowery King de Laurence Fishburne. La photographie Principa a commencé le mois dernier à Paris, en France et à Berlin, en Allemagne, et d’autres tournages auront lieu à New York et au Japon.