Bill Skarsgård rejoint le casting du quatrième volet de John Wick – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’acteur suédois Bill Skarsgård a rejoint le casting de John Wick 4, un film de la série avec Keanu Reeves.

Selon Collider, en plus de Skarsgård, Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story), Shamier Anderson (Stowaway) et l’auteur-compositeur-interprète Rina Sawayama ont également rejoint le film réalisé par Chad Stahelsk.

Jusqu’à présent, les personnages que Skarsgård et compagnie joueront sont inconnus. La production de John Wick 4 devrait débuter cet été en France, en Allemagne et au Japon.

L’histoire du meurtrier, interprétée par Reeves, qui doit affronter une horde de tueurs à gages a rapporté 57 millions de dollars lors de son premier week-end en salles.

John Wick : Parabellum a été le premier des trois films sur la vie du meurtrier à atteindre le sommet du box-office dès sa première semaine, bien au-dessus des 14,4 millions de dollars que John Wick a réalisés en 2014 et des 30,4 millions de dollars du second. film de 2017.

– Avec les informations de l’.