Bill Steer de Carcass : « Je n’ai pas connu le monde du vrai travail avant la mi-vingtaine »

Bill Steer des pionniers britanniques du metal extrême CARCASSE a parlé au « Toujours noir » podcast sur les divers emplois non liés à la musique qu’il a occupés au fil des ans afin de subvenir à ses besoins lorsqu’il n’était pas en tournée. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « J’ai quitté l’école à 16 ans. Je jouais déjà dans des groupes à cette époque, et je suppose qu’à 17 ans, je faisais NAPALM [DEATH] et CARCASSE. Je n’ai pas connu le monde du vrai travail avant la mi-vingtaine une fois CARCASSE avait rompu. C’était toute une éducation. Avec le recul, c’était attendu depuis longtemps parce que je n’avais tout simplement pas assez d’expérience du monde réel et des gens. Parce que si tu étais juste dans ta petite bulle musicale, que tu fréquentais et traitais avec des gens qui aiment la même musique, c’est une vision très étroite du monde. »

Il a continué: « [I ended up doing] tout ce que vous pouvez faire est faiblement rémunéré et avec peu d’engagements. Je ne suis resté dans aucun travail aussi longtemps. Je pense qu’au départ je travaillais pour un caviste. Cela a duré – je ne sais pas – combien d’années ? Et puis il y avait des trucs bizarres comme prendre des boulots le samedi dans des magasins de disques d’occasion. Probablement la meilleure chose que j’ai faite en termes de quelque chose qui était plutôt gratifiant aurait été de travailler avec des jeunes ayant des troubles d’apprentissage dans le sud de Londres. Cela m’a juste donné un contrôle de la réalité, pour ainsi dire. Il est très difficile de vous apitoyer sur votre situation lorsque vous êtes entouré de personnes qui ne peuvent pas faire beaucoup de choses elles-mêmes. C’était donc une très bonne éducation. Et puis juste avant [CARCASS] réformé, je pense que ces deux ou trois dernières années, je travaillais pour l’entreprise de mon ami dans son entrepôt. J’avais donc une bonne situation là-bas. Si OISEAU DE FEU eu quelques concerts ou une petite tournée quelque part, je devais juste lui dire et je pouvais y aller. Mais pour la plupart, j’avais un emploi à temps plein là-bas. Et c’était en fait très amusant. »

CARCASSEle dernier album de « Artères déchirées », est sorti en septembre via Records d’explosion nucléaire. Le batteur Daniel Wilding a travaillé en session en Suède à Studio Gröndahl avec David Castillo tandis que les guitares ont été enregistrées à La gare avec James Atkinson à Leeds, en Angleterre. Ayant finalement besoin d’une forme de résidence pour finaliser le chant, la basse et d’autres jeux de guitare, le groupe est retourné à Studio Gröndahl en Suède pour continuer à travailler dans une ambiance très détendue avec Castillo.

le « Artères déchirées » le titre fait référence à une ancienne démo créée par CARCASSEle batteur d’origine Ken Owen retour dans les années 1980.

En février 1999, Owen a subi une hémorragie cérébrale presque mortelle, le laissant dans le coma pendant plus de 10 mois. En conséquence, il est incapable de jouer comme avant. Lorsque CARCASSE réunis en 2007, le tabouret de tambour a été rempli par Daniel Erlandsson et ensuite sauvage.

Ken aurait donné son approbation à Diriger et bassiste/chanteur Jeff Walker continuer avec CARCASSE et a apporté son soutien pendant le processus d’enregistrement de l’album de retour du groupe en 2013 « Acier chirurgical ».

CARCASSE a donné son premier concert de l’ère de la pandémie le 6 novembre 2021 au Fête de la Damnation à Leeds, Royaume-Uni



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).