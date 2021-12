Bill Steer de Carcass : « Nous avons toujours été assez têtus et avons juste fait ce que nous voulions faire »

Dans une nouvelle interview avec V13, le guitariste Bill Steer des métallurgistes britanniques de l’extrême CARCASSE a parlé du dernier album du groupe « Artères déchirées », qui les voit une fois de plus combiner l’intensité vertigineuse qui a défini leurs premières années avec le ton beaucoup plus serré et plus poli qui a caractérisé leurs efforts ultérieurs.

« Nous avons toujours été assez têtus et avons juste fait ce que nous voulions faire à tout moment », a-t-il déclaré. « Et parfois, cela signifie que vous allez être en décalage avec les tendances dominantes à ce moment-là. Mais il vaut certainement mieux être honnête sur où vous en êtes et ce que vous aimez, car si vous partez à la poursuite d’un public, vous finissez par vous faire un clown, vraiment.

« Nous ne l’analysons pas vraiment » Diriger dit à propos de CARCASSEson unique. « Tout ce que vous avez, c’est votre instinct, je pense, avec la musique, en termes de direction dans laquelle elle va. Je suppose que la motivation principale est la même que nous avons toujours eue, qui était de faire de la musique que nous voulions entendre . Évidemment, quand vous commencez un groupe, vous vous fixez certains paramètres, stylistiquement, et certains de ces éléments sont toujours là dans notre musique maintenant ; c’est juste que nous avons réussi à élargir notre champ d’action au fil des ans. Mais, oui, je J’ai juste tendance à avoir l’impression que si vous essayez de deviner ce que les auditeurs vont en penser, vous êtes déjà un peu perdu. la chose, poussez-la là-bas. »

« Artères déchirées » est sorti en septembre via Records d’explosion nucléaire. Le batteur Daniel Wilding a travaillé en session en Suède à Studio Gröndahl avec David Castillo tandis que les guitares ont été enregistrées à La gare avec James Atkinson à Leeds, en Angleterre. Ayant finalement besoin d’une forme de résidence pour finaliser le chant, la basse et d’autres jeux de guitare, le groupe est retourné à Studio Gröndahl en Suède pour continuer à travailler dans une ambiance très détendue avec Castillo.

CARCASSE a donné son premier concert de l’ère de la pandémie le 6 novembre au Fête de la Damnation à Leeds, Royaume-Uni



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).