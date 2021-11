Bill Virdon, ancien manager des Yankees, décédé à 90 ans

PITTSBURGH – Bill Virdon, le voltigeur de centre stable qui a remporté le titre de recrue de l’année de la Ligue nationale en 1955 pour St. Louis et a guidé les Astros de Houston vers trois apparitions consécutives en séries éliminatoires en tant que manager, est décédé. Il avait 90 ans.

Virdon est décédé au centre médical Lester E. Cox à Springfield, Missouri, selon l’épouse de Virdon, Shirley. Aucune cause de décès n’a été donnée.

Virdon était un frappeur de carrière .267 en 12 saisons avec St. Louis et Pittsburgh, remportant une Série mondiale en 1960 avec les Pirates et un gant d’or en 1962. Il a pris sa retraite pour de bon en 1968 et est entré dans l’entraînement, allant 995-921 au cours d’un Carrière de gestion de 13 ans qui a comporté des passages avec Pittsburgh, les Yankees de New York, Houston et Montréal.

Son plus grand succès est survenu au cours d’une série de huit ans avec les Astros de 1975 à 1982, lorsqu’il a mené la franchise à ses deux premières apparitions en séries éliminatoires, toutes deux se terminant par cinq défaites. Houston a perdu contre Philadelphie lors de la série de championnats de la NL 1980 et contre les Dodgers de Los Angeles lors d’une série de division de la NL provoquée par la grève des joueurs de 1981.

Virdon reste le leader des victoires en carrière de Houston en tant que manager (544). Il a été élu entraîneur de l’année en NL en 1980 après avoir guidé les Astros vers le titre NL West, un titre qu’ils ont remporté après avoir battu les Dodgers de Los Angeles lors d’un match éliminatoire.

« Son impact sur l’organisation des Astros ne sera jamais oublié », ont déclaré les Astros dans un communiqué. « Il était respecté tout au long du baseball pour son intensité et sa connaissance du jeu. »

Virdon a été signé par les Yankees en 1950 et échangé aux Cardinals de St. Louis en avril 1954 dans le cadre d’un accord qui a envoyé le voltigeur vedette Enos Slaughter à New York.

Le frappeur gaucher Virdon a atteint les majors en 1955. Prenant la relève pour le Temple de la renommée Stan Musial au centre, Virdon a frappé .281 avec 17 circuits et 68 points produits tout en servant de l’un des rares points lumineux pour une équipe qui a terminé hed avant-dernier aux Pays-Bas.

Les Cardinals ont vendu Virdon à Pittsburgh en mai 1955, et il a prospéré. Au moment où 1960 est arrivé, la fortune des Pirates avait tourné grâce en partie à un champ extérieur qui comprenait Virdon au champ central et le Temple de la renommée Roberto Clemente à droite.

Pittsburgh a atteint les World Series 1960 et Virdon a joué un rôle clé dans la surprise des Pirates contre les Yankees. Virdon a frappé .241 dans la série de sept matchs, y compris une paire de coups sûrs dans le match 7. Son simple coup sûr à l’arrêt-court en septième manche a aidé les Pirates à se ressaisir après avoir pris du retard 7-4.

« Bill Virdon était un homme qui était très fier d’être membre de la famille des Pirates de Pittsburgh », a déclaré le président des Pirates, Bob Nutting, dans un communiqué. « Tous les fans qui ont suivi notre équipe de 1960 se souviendront toujours du rôle déterminant qu’il a joué pour apporter un troisième championnat des World Series à la ville de Pittsburgh. »

Virdon a terminé avec 1 596 coups sûrs, dont 91 circuits et 502 points produits en 12 saisons. Il a remporté une deuxième Série mondiale avec Pittsburgh en 1971 alors qu’il était entraîneur sous la direction de Danny Murtaugh. Il remplace Murtaugh en tant que manager en 1972, commençant une carrière quelque peu nomade. Il a emmené les Pirates aux séries éliminatoires en 1972 mais a été congédié avant la fin de la saison 1973.

Il s’est étonnamment retrouvé à la tête des Yankees en 1974 après que le président de la Ligue américaine, Joe Cronin, eut rejeté la tentative de New York de recruter Dick Williams des Oakland Athletics. Virdon a mené les Yankees à une deuxième place derrière Baltimore en 1974, mais s’est retrouvé sans emploi au milieu de 1975 lorsque New York a embauché Billy Martin.

Houston a rapidement signé Virdon et il a fini par passer huit ans avec les Astros. Alimenté par une équipe de lanceurs comprenant le Hall of Famer Nolan Ryan et les stars Joe Niekro et JR Richard, Virdon a fait des Astros des prétendants. Ils ont atteint les séries éliminatoires pour la première fois en 1980 après une fiche de 93-80, la dernière victoire étant un triomphe de 7-1 sur les Dodgers lors d’un match de bris d’égalité.

Houston a de nouveau atteint les séries éliminatoires au cours de la saison 1981 écourtée et son mandat avec les Astros a pris fin un an plus tard. Virdon a passé deux ans de plus à gérer les Expos de Montréal en 1983-84. Alors qu’il a passé des entretiens pour plusieurs postes de direction après son licenciement par les Expos, il a principalement travaillé comme entraîneur pour plusieurs organisations au cours des deux décennies suivantes avant de s’éloigner définitivement de l’entraînement en 2002.

Virdon est resté une partie active du programme des anciens de Pittsburgh après sa retraite, participant souvent à une formation de printemps en tant qu’instructeur spécial.

« Je déteste entendre parler du décès de Bill « Quail » Virdon », a écrit l’ancienne star des Pirates Andrew McCutchen sur Twitter. «Il m’a frappé au sol aussi longtemps que son corps le lui permettait. Le temps passerait et Id (sic) le surprendrait assis sur un seau. Id (sic) le taquine et lui dit de se lever. Sa réponse : « La vieillesse peut embrasser mes (fesses) ».

Virdon est né le 9 juin 1931 à Hazel Park, Michigan. Il laisse dans le deuil son épouse Shirley, trois filles, sept petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants.