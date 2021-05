Bill Ward aurait-il dû jouer avec Black Sabbath lors du concert final? Tommy Clufetos répond

Dans une nouvelle interview avec Rocking With Jam Man, NOIR SABBATbatteur de tournée de Tommy Clufetos on lui a demandé s’il pensait au batteur original du groupe Bill Ward aurait dû rejoindre le reste du groupe sur scène pour une chanson ou deux lors du dernier concert de SABBATde “La fin” tournée en février 2017 à Birmingham, en Angleterre. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je suis le dernier gars au monde à avoir une idée de ce qui se passe là-bas, donc je ne peux pas dire” devrait-il? ” [or] «Ne devrait-il pas? Parce que je ne sais pas ce qui se passait vraiment. Tout ce que je sais, c’est qu’on m’a demandé de jouer de la batterie. Donc je ne me préoccupe pas vraiment des choses qui ne sont pas sous mon contrôle. C’est entre lui et le groupe. Donc vous posez la question au mauvais gars, parce que je ne suis qu’un batteur et je garde la bouche fermée. “

Clufetos a poursuivi en disant que “c’était une sensation merveilleuse” d’être invité à jouer avec SABBAT sur la dernière tournée du groupe. “Et c’était encore plus merveilleux, et c’était un honneur et un privilège de monter sur scène et d’être le gars [who was asked] pour porter le flambeau pour apporter la musique aux fans », a-t-il déclaré.« Et j’ai vraiment essayé, de mon mieux, de rendre justice à l’excellente musique qu’ils ont créée ensemble – les quatre gars: Ozzy [Osbourne], Tony [Iommi], Facture et Type [Butler]. Alors j’ai juste essayé de vénérer la musique et d’apporter la même ambiance que les fans attendaient. Et j’étais fier de ce que j’ai fait avec ces gars sur scène. C’était donc un frisson et un honneur pour moi. “

A demandé quelles émotions il ressentait en jouant SABBATle dernier spectacle de tous les temps, Tommy a déclaré: “Toute cette tournée était géniale. Et le dernier concert de toute tournée est toujours un peu plus énervant – les gens font leurs valises, et il y a des distractions, laissez jouer avec NOIR SABBAT dans leur ville natale de soi-disant leur dernier concert qu’ils vont faire. Il y avait donc beaucoup d’agitation. Mais nous avons fourni ce qui était nécessaire sur scène ce jour-là, et ils l’ont enregistré et ils l’ont filmé. Et c’était une super soirée. “

Il y a deux mois, salle a déclaré qu’il n’avait plus la capacité physique de jouer en direct avec NOIR SABBAT mais il adorerait les rejoindre dans le studio d’enregistrement. Il a dit SiriusXMde “Trunk Nation avec Eddie Trunk”: “En ce qui concerne les tournées avec NOIR SABBAT, Je n’ai pas les côtelettes, et je n’ai pas la capacité de diriger un groupe comme celui-là sur scène. Je dois avoir 60 ans pour pouvoir faire ça. “

salle a poursuivi: “J’adorerais faire un album studio avec SABBAT, avec tous les membres d’origine. Je dis juste que – je fais simplement flotter ça là-bas. Je n’ai parlé à personne de cela ou de quoi que ce soit d’autre. Mais je n’ai pas fini. Donc, les trois autres pourraient être terminés, et je respecte cela, mais non, je n’ai pas terminé. Je pense que tant que nous existons tous [laughs] et nous respirons toujours de l’air, je pense que nous avons toutes les possibilités de faire de la bonne musique ensemble. “

Facture a réitéré son désir de faire un nouvel album studio avec NOIR SABBAT mais a confirmé qu’il ne souhaitait plus jouer en live avec le légendaire numéro de heavy metal.

«Je suis honnête», dit-il. “J’aurai 73 ans le prochain anniversaire [in May], et je sais quel genre d’énergie il faut pour conduire ce groupe. »

Facture était à bord pour le SABBAT réunion lors de sa première annonce il y a neuf ans, mais s’est retirée peu de temps après. Le batteur a affirmé plus tard qu’il n’avait pas participé aux sessions d’enregistrement et de tournée en raison de clauses contractuelles abusives, bien que les membres de SABBAT ont laissé entendre dans d’autres entretiens qu’il n’était pas physiquement à la hauteur de la tâche.

Les quatre membres originaux de SABBAT étaient présents lorsque le groupe a annoncé ses retrouvailles fin 2011. Mais salle scission du groupe en 2012, invoquant un contrat “non signable”, et Osbourne, Iommi et majordome continué avec leur Rick Rubin–Produit “13” LP et grande tournée internationale sans lui.

Il a été dit que SABBAT voulait amener un deuxième batteur sur la route pour partager les tâches avec salle, quelque chose que Iommi confirmée en 2017 lors d’une séance de questions-réponses sur SABBATde “Guerre de dix ans” coffret.

“La fin” a été SABBATla dernière tournée de Iommi – qui a reçu un diagnostic de lymphome à la fin de 2011 – ne peut plus voyager pendant de longues périodes.

Clufetosle nouveau groupe de ROCKTRIP DE TOMMY, où il propose son interprétation des influences rock’n roll qui ont fait de lui l’un des batteurs les plus recherchés de la scène hard rock actuelle, sortira son premier album, “Beat Up By Rock ‘N’ Roll”, le 7 mai via Frontiers Music Srl. Eric Dover, connu pour chanter et jouer de la guitare avec MÉDUSE, SERPENT DE SLASH et Alice Cooper, gère les voix principales sur le LP (bien que Tommy saisit le micro pour trois pistes). Eliot Lorengo (basse), Hank Schneekluth (guitare) et Nao Nakashima (guitare) complètent le casting de soutien.