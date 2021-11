Bill Ward de Black Sabbath partage une poésie sur le thème d’Halloween

Le batteur fondateur de Black Sabbath, Bill Ward, a partagé une collection de poèmes originaux inspirés par la saison effrayante.

Les trois pièces, intitulées Halloween 2021, A Walk Home et Cold… And Dark, sont les dernières œuvres littéraires de Ward, qui a profité des médias sociaux pour partager de nombreuses créations inspirées de sujets tels que la pandémie et Noël au cours des derniers mois.

« Le temps obsédant est dans des jours, les enfants, heureux, qu’est-ce que c’est que tout ça, suis-je trop fatigué pour les farces, ils vont jouer », écrit Ward à l’occasion d’Halloween 2021.

Pour A Walk Home, Ward décrit un méandre à travers un paysage mystérieux et serein par une nuit brumeuse d’automne. Il écrit ‘Dis-moi maintenant, qu’est-ce que ce gris / Une brume devant mes yeux /…Je regarde au-dessus, la lune est pleine / Les branches des arbres craquent avec la brise’

Le poème final prend une tournure plus fantomatique, avec des vers écrits du point de vue des morts-vivants : « Je suis de la tombe où il fait noir et froid… J’ai froid, j’apporte des frissons / Quand il s’agit de moi, je livrer / Je vais ramper dans ton dos, et entrer dans tes os, les faire frémir ».

Interrogé sur son côté effrayant et sur la réalité de l’image de Black Sabbath en tant qu’occultistes plus tôt ce mois-ci, Ward a déclaré à Metal Hammer: « Oh, j’ai aimé l’image que nous avions, c’était assez proche de la vérité! Il n’y avait que quelques morceaux d’œuvres d’art Je n’ai pas aimé, mais ma reprise préférée était Sabbath Bloody Sabbath – ça me va comme un gant.

« Les chansons que j’ai jouées me correspondaient parfaitement et il n’y avait rien de faux à ce sujet. Je ne crois pas qu’il faut faire du mal aux autres, mais ce que font les autres groupes leur appartient tant que cela ne blesse pas les gens. Il fut un temps Je pensais que les Who étaient extrêmes. »

Bien que la poésie de Ward soit moins exigeante physiquement pour le batteur de 73 ans, plus tôt ce mois-ci, Ward a révélé qu’il préférait de loin nourrir son énergie créative dans un nouvel album de Black Sabbath.

« Ma plus grande affirmation a été » faisons un autre album « », a-t-il déclaré lors d’une interview avec Metro. « Rien ne vit nécessairement, parce que je regarde ce que je peux faire de façon réaliste.

« La façon dont je joue de la batterie devient de plus en plus difficile à mesure que je vieillis. Je n’en ai pas parlé aux gars, mais j’ai parlé à quelques personnes de la direction de la possibilité de faire un enregistrement.

« Ce que je peux faire en toute sécurité, même avec Covid. Je peux poser des morceaux dans mon studio à Los Angeles. Je suis très ouvert d’esprit pour faire quelque chose comme ça. »

Découvrez les poèmes ci-dessous :