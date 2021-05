Bill Ward, le batteur de Black Sabbath, partage le poème des pommes frites et de la mayonnaise

Fonder NOIR SABBAT le batteur Bill Ward a partagé un nouveau poème original appelé “Pommes Frites Et Mayonnaise”. Découvrez-le ci-dessous.

salle a publié un certain nombre de poèmes ces derniers mois, certains inspirés par la pandémie de coronavirus et d’autres célébrant la saison des vacances automne-hiver, notamment Thanksgiving et Noël.

Facture était à bord pour le SABBAT réunion lors de sa première annonce il y a plus de neuf ans, mais s’est retirée peu de temps après. Le batteur a affirmé plus tard qu’il n’avait pas participé aux sessions d’enregistrement et de tournée en raison de clauses contractuelles abusives, bien que les membres de SABBAT ont laissé entendre dans d’autres entretiens qu’il n’était pas physiquement à la hauteur de la tâche.

Les quatre membres originaux de SABBAT étaient présents lorsque le groupe a annoncé ses retrouvailles fin 2011. Mais salle s’est séparé du groupe en 2012, invoquant un contrat «non signable», et chanteur Ozzy Osbourne, guitariste Tony Iommi et bassiste Geezer Butler continué avec leur Rick Rubin–Produit “13” LP et grande tournée internationale sans lui.

Ozzy Raconté Le pouls de la radio durant SABBATla dernière tournée de salle n’était pas en mesure de participer. “Bill Ward a le travail le plus exigeant physiquement de la plupart d’entre nous, parce qu’il est le chronométreur “, a-t-il dit.” Je ne pense pas personnellement qu’il avait les côtelettes pour le faire, vous savez. Le plus triste, c’est qu’il devait admettre cela, et nous aurions pu contourner le problème, que nous ayons un batteur à ses côtés ou quelque chose comme ça.

Il a été dit que SABBAT voulait amener un deuxième batteur sur la route pour partager les tâches avec salle, quelque chose que Iommi confirmée en 2017 lors d’une séance de questions-réponses sur SABBATde “Guerre de dix ans” coffret.

En 2015, salle a sorti son premier album solo en 18 ans. Titré “Bêtes responsables”, le disque peut être acheté sur iTunes.

En novembre 2017, sallebande de JOUR DES ERREURS a sorti ses deux premières chansons, “Jour des erreurs” et “Blasphémer à la création”, passant par iTunes, Spotify, Amazon MP3 et jeu de Google. Deux autres pistes, “Sombre” et “Train fantôme”, suivi en 2019.

En mars dernier, salle a révélé qu’il travaillait sur une autobiographie.



#NewPoem #pommesFrites #FrenchFries # ThankYou # Douvres #Calais #Ostend #Harwich #France #Belgique #Dunkerque pic.twitter.com/C9RNpeMs5K – Bill Ward (@billwarddrums) 18 mai 2021

