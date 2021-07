Billboard intègre Soundcloud et 7digital dans les graphiques principaux

in

Billboard a officiellement intégré SoundCloud et 7digital dans ses charts musicaux principaux, selon l’American Association of Independent Music (A2IM).

A2IM a récemment écrit un message sur les ajouts, spécifiant que «l’activité de streaming de l’industrie et des graphiques» de Billboard reflétera désormais les lectures de 7digital et SoundCloud. Le même texte indique également que la plate-forme de diffusion et de découverte de musique Audiomack fait également partie de l’expansion des charts musicaux, bien que Billboard ait relayé vers le début de 2021 que ses charts commenceraient à prendre en compte les flux Audiomack.

À cet égard, les flux d’utilisateurs sur Audiomack ont ​​un impact sur les classements Hot 100, Artist 100 et Global 200 de Billboard, ainsi que sur le Billboard 200, en plus de tous les autres graphiques américains et mondiaux qui englobent le streaming. De même, les mêmes graphiques sont définis pour refléter les jeux appropriés sur 7digital, dont le siège est à Londres, avec des flux sur SoundCloud, basé à Berlin, jouant un rôle dans les graphiques mondiaux de Billboard.

7digital et SoundCloud ont commencé à avoir un impact sur les graphiques Billboard aujourd’hui, et les graphiques datés du samedi 7 août incluront les données de la liste mise à jour des DSP, selon A2IM. L’année dernière, Billboard a été accusé de manipulation de graphiques sur le Hot 100, et P-MRC (une coentreprise entre MRC et PMC) a nommé cette semaine l’ancien directeur général de Google, Rob Jonas, PDG de P-MRC Data.

Pendant les heures de négociation d’aujourd’hui, l’action 7digital (LON : 7DIG) a ajouté environ 2,4 % à sa valeur, pour un prix par action de 1,17 $ (85 GBX) au moment de la publication de cet article.

Malgré la petite amélioration de la journée, 7DIG a subi une baisse de plus de 30% depuis le début de 2021. À la suite de difficultés financières de longue durée (et décidément sérieuses), 7digital, 17 ans, a dévoilé en août dernier un accord de licence avec le concurrent de TikTok Triller. (SoundCloud et Triller ont signé leur propre accord de partenariat en mai 2021.)

L’action 7digital a rapidement dépassé les 3 £ par action – une valeur jamais vue depuis 2018 – et les sociétés supérieures ont profité de l’élan en levant quelque 8 millions de dollars via une offre d’actions ordinaires. Il convient également de noter que la plate-forme s’est associée à la société de technologie audio axée sur l’IA Super Hi-Fi plus tôt ce mois-ci “pour offrir des expériences d’écoute musicale de nouvelle génération”.

SoundCloud, pour sa part, a récemment fait la une des journaux pour avoir été le fer de lance d’un modèle de redevances « propulsé par les fans », qui distribuera les paiements aux artistes en fonction de l’intérêt des auditeurs plutôt que de regrouper tous les flux sur la plate-forme lors du calcul de la rémunération. Ce dernier modèle, qui reste utilisé par les principaux services de streaming comme Spotify, favorise des artistes comme Olivia Rodrigo, dont le « bon 4 u » a accumulé plus de 612 millions de lectures à ce jour.