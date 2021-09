Billboard Latin Music Awards 2021 où les voir en live !

L’un des prix les plus attendus pour l’Amérique latine est le Billboard Latin Music Awards 2021, nous vous donnerons tout de suite des informations intéressantes sur la date, les horaires et où vous pourrez les voir en direct.

Ce jeudi 23 septembre, la cérémonie de remise des prix tant attendue du musique latine, les présentations seront commandées par de grands artistes comme chaque année et les prix seront également décernés par d’autres célébrités dans le domaine.

Les récompenses seront diffusées en direct dans le monde entier, l’événement aura lieu dans le Centre Wastco de Miami, Floride aux États-Unis.

Cette cérémonie débutera à 20h00 heure de l’Est et 17h00 heure du Pacifique aux États-Unis, elle sera diffusée sur la chaîne Telemundo International.

Le tapis rouge est donc aussi l’un des événements les plus attendus de cet événement, vous pouvez le voir en direct sur les réseaux sociaux, dans le compte de Twitter du réseau Telemundo et également sur son site Internet.

Billboard Latin Music Awards 2021 où les voir en direct et plus encore | Instagram Billboardlatin

Le principal nominé pour ces prix est le Portoricain Benito Antonio Martínez Ocasio connu internationalement sous le nom de Bad Bunny, qui compte 22 nominations.

Les autres nominés pour ces prix sont le chanteur Break Hearts d’origine colombienne Maluma avec 11 nominations, son ami également d’origine colombienne J. Balvin Il compte 9 nominations et Karol G avec 8 nominations, ce sont eux qui mènent les nominations aux prix.

D’autres noms qui, bien qu’ils n’aient pas autant de nominations juste en entendant leurs noms, certains fans sont très excités et qui seront présents à l’événement sont :

Dua Lipa Rosalía Ozuna Natti Natasha Black Eyed Peas Anuel AA

Dans le compte Instagram officiel de la cérémonie de remise des prix, nous avons vu des promotions qui ont été faites depuis quelques semaines maintenant, tout au long de ces semaines, ils ont fait des interviews avec les nominés et les stars invitées.

Sûrement tout au long de l’événement, certaines réactions des invités seront partagées sur les réseaux sociaux respectifs de l’événement, cela s’appelle “Semaine de la musique latine“.

Parmi certaines des personnalités apparues avant l’événement de la Panneau d’affichage LMA, nous rencontrons Daddy Yankee l’un des leaders du reggaeton.

La colombienne Karol G est également apparue sur “Latin Musc Week” qui a mentionné que sa chanson Tuza est devenue un autre niveau puisqu’elle a commencé à sonner dans des pays où ils ne parlaient pas espagnol.

Marlène Perez

J’ai commencé sur le portail Show News en août 2019 avec des fonctions telles que la rédaction de notes, le choix de contenu pour les réseaux sociaux Show News tels que Facebook et Twitter ; J’ai un diplôme en droit et aussi en design graphique, je suis constamment mis à jour dans le but de fournir un meilleur contenu qui plaira aux utilisateurs en suivant des cours ou en recherchant des nouvelles de spectacles pertinents, je me spécialise dans les notes sur les influenceurs, la musique, le cinéma, les célébrités et tout ce qui touche au divertissement ainsi qu’aux tendances ; Certaines des formations que j’ai suivies sont les suivantes : cours de référencement pour tous suivis en juin 2020, cours sur la propriété intellectuelle en juillet 2020, cours sur les outils de vérification en juillet 2020, cours Google Trends en avril 2020 et cours Google Earth en mars 2020.

