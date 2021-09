Billboard Latin Music Awards 2021 Red Carpet Fashion: Voir chaque look

in

Rien ne crie “El Mundo Es Mío” comme le plus grand nombre de nominations aux Billboard Latin Music Awards.

Mauvais lapin devrait dominer alors qu’il se dirige vers le mois de septembre. 23 cérémonie avec un superbe 22 nominations. j’ai des jointures Anuel AA, J. Balvin, Maluma et Ozuna en tant que prétendants à l’Artiste de l’année, un prix qu’il a remporté l’année dernière.

Mais avant de savoir qui remportera les trophées au salon 2021, nous pouvons voir tous leurs meilleurs services de mode sur le tapis rouge.

Les fans peuvent s’attendre à voir tous les artistes Latinx les plus en vue sur le tapis rouge en Floride, avec des nominés dont Karol G, Rosalie, Jhay cortez, Selena Gomez et plus de hitmakers.

Les Billboard Latin Music Awards 2021 sont diffusés en direct sur Telemundo à partir de 19 heures. Avant le coup d’envoi, jetez un coup d’œil à chaque look – qu’il soit outrageusement chic ou tout simplement scandaleux – en faisant défiler vers le bas pour voir chaque star se rendre au grand événement.