Billboard Latin Music Awards 2021 : voici vos nominations

Aujourd’hui, nous vous ferons part de candidatures du prochain événement Billboard Latin Music Awards 2021, en plus de leurs performances qui auront lieu, alors continuez à lire pour connaître ou connaître l’événement attendu.

Les Billboard Latin Music Awards 2021 approchent à grands pas et le célébrités ils se préparent déjà pour leurs performances incroyables et tant attendues.

Il convient de mentionner qu’à cette occasion, la 28e édition se tiendra au Watsco Center, Coral Gables, à Miami, en Floride et sera animée par Adamari López.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Bad Bunny a reçu 22 nominations pour le Latin Billboard 2021, étant le chanteur le plus reconnu de ce gala.

D’autre part, la surprise de la soirée sera gracieuseté de Christian Nodal et Banda MS qui se réuniront pour interpréter ‘La Sinverguenza’, leur nouvelle collaboration.

Tandis que Guadalupe Pineda, Yuri et Ana Bárbara se joindront d’une seule voix pour composer un medley de chansons en hommage au Divo de Juárez.

Alors sans plus tarder, voici la liste des nominés pour les Billboard Latin Music Awards 2021 :

