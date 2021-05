Billboard Music Awards 2021: la mieux habillée [FOTOS]

. Rencontrez les mieux habillés des Billboard Music Awards 2021.

Aujourd’hui, dimanche 23 mai, les Billboard Music Awards 2021 se sont déroulés en présence de grandes célébrités qui se sont positionnées comme les meilleures robes du prix en portant des tenues qui ont attiré l’attention de milliers de fans.

Contrairement aux années précédentes, le gala des Billboard Music Awards a été initialement reporté en raison de la pandémie COVID-19.

La chanteuse américaine P! Nk a été l’une des plus grandes lauréates de la célébration, recevant le «Icon of the Year Award» pour ses contributions exceptionnelles à l’industrie de la musique.

Des personnalités hispanophones telles que Bad Bunny et Karol G étaient présentes à l’événement pour célébrer la culture latine avec leurs talents musicaux.

Rencontrez les mieux habillés des Billboard Music Awards 2021

Padma Lakshmi

L’animatrice de télévision Padma Lakshmi a opté pour un design deux pièces crème frappant du designer Christian Siriano.

Lakshmi a accessoirisé sa tenue avec un sac à main et des bijoux subtils dans la région du cou.

“Padma a toujours l’air bien”, s’est exclamé un fan sur Instagram.

Gestionnaire de Chelsea

La comédienne américaine Chelsea Handler portait une robe jaune du designer Christian Siriano qu’elle combinait avec des baskets Stuart Weitzman.

Canard

Le rappeur canadien Drake était l’un des galants les mieux habillés de la célébration, optant pour un costume de couleur crème du créateur Tom Ford.

Priyanka chopra

L’actrice Priyanka Chopra portait une robe transparente ocre qui a attiré l’attention de tout le monde en raison des ouvertures prononcées dans la zone du buste et des jambes.

Chopra a accessoirisé sa tenue avec des baskets dorées et des bijoux exclusifs Bulgari.

Alicia Keys

La chanteuse américaine Alicia Keys portait un haut court et un pantalon taille haute de couleur rose de la signature Valentino.

Keys a ajouté de la valeur à sa tenue en optant pour une cape volumineuse de la même couleur.

“Elle a l’air magnifique” et “J’adore ce look” étaient quelques-uns des commentaires sur les plateformes numériques.

P! Nk

La chanteuse américaine P! Nk portait une robe plissée rose avec des boucles d’oreilles assorties.

Nick Jonas

Le chanteur américain Nick Jonas a opté pour un design trois pièces en vert de la signature Fendi qu’il a combiné avec des bottes noires.

Dixie D’Amelio

La chanteuse Dixie D’Amelio portait un élégant design argenté Ralph & Russo Couture qu’elle a associé avec des baskets Stuart Weitzman et des bijoux Jennifer Fisher.

S’il est vrai que les vêtements de la star américaine étaient aimés par beaucoup, les critiques étaient implacables pour l’eyeliner qu’il utilisait dans ses yeux.

