Billboard Music Awards 2021: les pires habillés [FOTOS]

. Rencontrez la pire habillée des Billboard Music Awards 2021.

Les célébrités les plus importantes du moment n’étaient pas exemptées d’être folles de leurs vêtements lorsqu’elles ont défilé sur le tapis noir des Billboard Music Awards 2021 qui se sont déroulés à Los Angeles, en Californie, ce dimanche 23 mai.

Des personnalités telles que Karol G, Gabby Barrett, Gabrielle Union et DJ Khaled ont opté pour des tenues très marquantes qui ont déclenché des critiques sans fin sur les plateformes numériques.

La cérémonie des Billboard Music Awards est l’une des plus importantes de l’industrie du divertissement pour honorer les talents musicaux des artistes qui ont créé un précédent ces dernières années.

Rencontrez les moins habillés des Billboard Music Awards 2021

Dj Khaled

Khaled Mohamed Khaled, connu artistiquement sous le nom de DJ Khaled, portait une tenue imprimée «Dolce & Gabbana» que de nombreux utilisateurs sur les plateformes numériques ont qualifiée de «très décontractée» pour l’ampleur de l’événement.

Gabrielle Union

L’actrice américaine Gabrielle Union portait une robe à paillettes blanche avec une fente au niveau du buste de la marque Prada.

Aimé par beaucoup et détesté par d’autres, la tenue d’Union a été vivement débattue comme une conception «trop flashy» pour une célébration de jour en Californie.

“Cette tenue ressemble à un désordre complet”, a noté un utilisateur sur Instagram.

Saweetie

Le rappeur américain Diamonté Quiava Valentin Harper, connu artistiquement sous le nom de Saweetie, a opté pour un design dans une subtile couleur pêche de Giambattista Valli Haute Couture.

La tenue de la star a fait l’objet de moqueries implacables faisant référence à la similitude avec une quinceañera ou une robe de bal.

«Il a définitivement une ambiance de robe de bal. C’est une belle fille, mais ce n’est pas son plus beau look », s’est exclamé un fan sur la plateforme Instagram.

Gabby Barrett

La chanteuse américaine Gabby Barrett portait un dessin de couleur ocre du designer Nicolas Jebran.

Barrett a été critiqué pour avoir porté une robe qui avait déjà été portée par la chanteuse mexicaine Thalía lors d’un événement Latin Grammy.

Cependant, certains utilisateurs ont été plus incisifs et ont considéré que la création est ce qui se rapproche le plus d’une “courtepointe ou d’un rideau”.

Karol G

Le chanteur colombien Karol G a impressionné avec une robe transparente de la créatrice Celia Kritharioti.

L’interprète de “Sin Pijamas” a été classée parmi les “plus vulgaires” de l’événement pour avoir opté pour un design qui laissait très peu à l’imagination de ses milliers de fans à travers le monde.

“Le pire arrive comme le dit la Bible”, “Prix de la vulgarité de l’année”, “Elle doit toujours tout montrer”, “Il semble que son pire ennemi l’habille”, “Maintenant, elle est récompensée pour sa vulgarité et son valeurs », étaient certains des commentaires contre la star.

Chat Doja

La rappeuse Amala Ratna Zandile Dlamini, artistiquement connue sous le nom de Doja Cat, a opté pour un design en deux pièces en noir et blanc de Balmain.

Le vêtement le plus débattu de la star américaine était ses bijoux, de nombreux utilisateurs les qualifiant de “disproportionnés” et “incohérents”.

Lire aussi: Billboard Music Awards 2021: la mieux habillée [FOTOS]