Billboard Music Awards 2021: liste complète des nominés

. Consultez la liste complète des nominés pour les Billboard Music Awards 2021.

Billboard a publié la liste complète des nominés pour les Billboard Music Awards 2021. L’important gala de remise des prix devrait avoir lieu le 23 mai au Microsoft Theatre de Los Angeles, en Californie.

La liste des nominés pour les Billboard Music Awards de cette année est dirigée par le chanteur The Weeknd avec un total de 16 nominations.

J Balvin, Maluma, Karol G, Anuel AA et Bad Bunny font partie des chanteurs hispanophones nominés dans les catégories de musique latine.

Les nominations aux prix sont basées sur les graphiques Billboard pour une période allant du 21 mars 2020 au 3 avril 2021.

Le chanteur américain Nick Jonas sera l’hôte officiel des Billboard Music Awards 2021 dans une célébration vibrante qui sera diffusée en direct sur NBC le 23 mai à 20h00 HE.

Liste complète des nominés aux Billboard Music Awards 2021

ARTISTE DE L’ANNÉE

Drake Juice WRLD Pop Smoke Taylor Swift The Weeknd

MEILLEUR NOUVEL ARTISTE

Gabby Barrett Doja Cat Jack Harlow Pop Smoke Rod Wave

MEILLEUR ARTISTE MASCULIN

Drake Juice WRLD Lil Baby Pop Smoke The Weeknd

MEILLEURE ARTISTE FÉMININE

Billie Eilish Ariana Grande Dua Lipa Megan Thee étalon Taylor Swift

MEILLEUR DUO OU GROUPE

AC / DC AJR BTS Dan + Shay Maroon 5

MEILLEUR 200 ARTISTE DE BILLBOARD

Drake Juice WRLD Pop Smoke Post Malone Taylor Swift

MEILLEUR ARTISTE HOT 100

DaBaby Drake Dua Lipa Pop Smoke The Weeknd

MEILLEUR ARTISTE À VAPEUR

DaBaby Drake Lil Baby Pop Smoke The Weeknd

MEILLEUR ARTISTE DES VENTES

Justin Bieber BTS Megan Thee étalon Morgan Wallen The Weeknd

MEILLEUR ARTISTE RADIO

Justin Bieber Lewis Capaldi Dua Lipa Harry Styles The Weeknd

MEILLEUR ARTISTE SOCIAL

BLACKPINK BTS Ariana Grande SB19 dix-sept

MEILLEUR ARTISTE R&B

Jhené Aiko Justin Bieber Chris Brown Doja Cat The Weeknd

MEILLEUR ARTISTE MASCULIN R&B

Justin Bieber Chris Brown le week-end

MEILLEURE ARTISTE R&B FÉMININE

MEILLEUR ARTISTE RAP

DaBaby Drake Juice WRLD Lil Baby Pop Smoke

MEILLEUR ARTISTE MASCULIN RAP

Juice WRLD Lil Baby Pop Smoke

MEILLEURE ARTISTE FÉMININE RAP

Cardi B Megan Thee étalon Saweetie

MEILLEUR ARTISTE ROCK

AC / DC AJR Five Finger Death Punch Machine Gun Kelly vingt et un pilotes

MEILLEUR ARTISTE LATIN

Anuel AA Bad Bunny J Balvin Maluma Ozuna

MEILLEUR ARTISTE MASCULIN LATIN

MEILLEURE ARTISTE FÉMININE LATINE

MEILLEUR DUO OU GROUPE LATIN

Banda MS par Sergio Lizárraga Armed Link Los Dos Carnales

MEILLEUR DANSE / ARTISTE ÉLECTRONIQUE

Table de Surf The Chainsmokers Kygo Lady Gaga Marshmello

MEILLEUR ARTISTE DE L’ÉVANGILE

Kirk Franklin Koryn Hawthorne Tasha Cobbs Leonard Maverick City Musique Kanye West

MEILLEUR ALBUM BILLBOARD 200

Juice WRLD – “Legends Never Die” Lil Baby – “My Turn” Pop Smoke – “Shoot for the Stars, Viser la Lune” Taylor Swift – “folklore” The Weeknd – “After Hours”

MEILLEUR ALBUM R&B

Jhené Aiko – «Chilombo» Chris Brown & Young Thug – «Slime & B» Doja Cat – «Hot Pink» Kehlani – «C’était bien jusqu’à ce que ce ne soit pas» The Weeknd – «After Hours»

MEILLEUR ALBUM DE RAP

DaBaby – “Blame It On the Baby” Juice WRLD – “Legends Never Die” Lil Baby – “My Turn” Lil Uzi Vert – “Eternal Atake” Pop Smoke – “Shoot for the Stars, Aim for the Moon”

MEILLEUR ALBUM DE ROCK

AC / DC – “Power Up” Miley Cyrus – “Plastic Hearts” Glass Animals – “Dreamland” Machine Gun Kelly – “Tickets to My Downfall” Bruce Springsteen – “Letter to You”

MEILLEUR ALBUM LATIN

Anuel AA – “Emmanuel” Bad Bunny – “The Last World Tour” Bad Bunny – “Ceux qui n’allaient pas partir” J Balvin – “Colors” Bad Bunny – “YHLQMDLG”

MEILLEUR ALBUM DE DANSE / ÉLECTRONIQUE

DJ Snake – “Carte Blanche” Gryffin – “Gravity” Kygo – “Golden Hour” Lady Gaga – “Chromatica” Kylie Minogue – “Disco”

MEILLEURE CHANSON CHAUDE 100

24kGoldn ft. iann dior – «Humeur» Gabby Barrett ft. Charlie Puth – «J’espère» Chris Brown & Young Thug – «Go Crazy» DaBaby ft. Roddy Ricch – “ROCKSTAR” The Weeknd – “Blinding Lights”

MEILLEURE CHANSON DE STREAMING

Cardi B ft. Megan Thee Stallion – «WAP» DaBaby ft. Roddy Ricch – «ROCKSTAR» Future ft. Drake – «La vie est belle» Jack Harlow ft. DaBaby, Tory Lanez et Lil Wayne – «WHATS POPPIN» The Weeknd – «Blinding Lights»

MEILLEURE CHANSON DE VENTE

Gabby Barrett ft. Charlie Puth – “J’espère” BTS – “Dynamite” Cardi B ft. Megan Thee Stallion – “WAP” Megan Thee Stallion – “Savage” The Weeknd – “Blinding Lights”

MEILLEURE CHANSON RADIO

Gabby Barrett ft. Charlie Puth – “J’espère” Chris Brown & Young Thug – “Go Crazy” Dua Lipa – “Ne commencez pas maintenant” Harry Styles – “Adore You” The Weeknd – “Blinding Lights”

MEILLEURE COLLABORATION

24kGoldn ft. iann dior – «Humeur» Gabby Barrett ft. Charlie Puth – «J’espère» Chris Brown & Young Thug – «Go Crazy» DaBaby ft. Roddy Ricch – «ROCKSTAR» Jack Harlow ft. DaBaby, Tory Lanez et Lil Wayne – «WHATS POPPIN»

MEILLEURE CHANSON R&B

Jhené Aiko ft. ELLE – «BS» Justin Bieber ft. Quavo – “Intentions” Chris Brown & Young Thug – “Go Crazy” Doja Cat – “Dites-le” The Weeknd – “Blinding Lights”

MEILLEURE CHANSON DE RAP

24kGoldn ft. iann dior – «Humeur» Cardi B ft. Megan Thee Stallion – «WAP» DaBaby ft. Roddy Ricch – «ROCKSTAR» Jack Harlow ft. DaBaby, Tory Lanez et Lil Wayne – «WHATS POPPIN» Megan Thee Stallion – «Savage»

MEILLEURE CHANSON DE ROCK

AJR – “Bang!” All Time Low ft. blackbear – “Monsters” Glass Animals – “Heat Waves” Machine Gun Kelly ft. blackbear – “le meilleur ami de mon ex” vingt et un pilotes – “Niveau de préoccupation”

MEILLEURE CHANSON LATIN

Bad Bunny – «Yo Perreo Sola» Bad Bunny et Jhay Cortez – «Dákiti» Black Eyed Peas et J Balvin – «RITMO (Bad Boys For Life)» Maluma & The Weeknd – «Hawaii» Ozuna x Karol G x Myke Towers – « Des bonbons”

MEILLEURE CHANSON DE DANSE / ÉLECTRONIQUE

Lady Gaga – «Stupid Love» Lady Gaga et Ariana Grande – «Rain on Me» SAINt JHN – «Roses (Imanbek Remix)» Surf Mesa ft. Emilee – Sujet «ily (je t’aime bébé)» et A7S – «Breaking Me»

MEILLEURE CHANSON D’ÉVANGILE

Koryn Hawthorne – “Parle-moi” Jonathan McReynolds & Mali Music – “Movin ‘On” Marvin Sapp – “Merci pour tout” Tye Tribbett – “We Gon’ Be Alright” Kanye West ft. Travis Scott – “Lavez-nous dans le sang”