Billboard Music Awards atteint une nouvelle audience. Des notes plus basses en 2021

Les baisses d’audience à long terme des émissions de récompenses montrent peu de signes de diminution, les Billboard Music Awards 2021 ayant subi une baisse de 36% de la taille de l’audience d’une année à l’autre et ayant atteint un autre plus bas niveau d’audience.

Les Billboard Music Awards (BMA) 2021 ont eu lieu dimanche dernier, le 23 mai, la diffusion télévisée hébergée par Nick Jonas ayant été diffusée sur NBC. Des artistes de premier plan tels que DJ Khaled, HER, Alicia Keys, BTS, Bad Bunny et The Weeknd ont joué pendant des heures.

Et ce dernier acte, bien qu’il n’ait reçu aucune nomination aux Grammy cette année – et se soit engagé dans un différend très médiatisé avec la Recording Academy – a conduit les BMA à la fois en nominations (16) et en récompenses (10).

Mais les décors des artistes mentionnés (ainsi que d’autres créateurs populaires encore) n’ont pas été en mesure d’endiguer la vague de baisse du nombre de téléspectateurs et d’audience, ce que les Billboard Music Awards – et, bien sûr, la plupart des autres récompenses – ont affronté pendant plusieurs années consécutives.

En outre, il convient de souligner que cette baisse généralisée s’est accélérée au milieu de la pandémie COVID-19, les Billboard Music Awards 2020 ayant perdu 55% d’audience (à 3,6 millions de téléspectateurs) à partir de 2019 et 62% dans le département des cotes pour le convoité démographique 18-49.

Les deux chiffres représentaient des creux records, et les Grammys 2021, pour leur part, ont enregistré 8,8 millions de téléspectateurs et obtenu une note de 2,1 dans la démo 18-49 – une baisse de 53% et 61% d’une année sur l’autre, respectivement.

Maintenant, cependant, les Billboard Music Awards 2021 ont officiellement attiré moins de téléspectateurs (2,8 millions) et ont obtenu une note plus petite (0,7 dans la démo 18-49) que toute autre itération depuis le début de l’événement en 1990, selon The Wrap, qui a cité Données Nielsen.

En passant, l’événement annuel a pris quatre ans, entre 2007 et 2010, avant de passer de Fox à ABC (et de ce dernier à NBC en 2018). De plus, les BMA 2021 ont concouru dimanche soir contre la finale de la saison 19 d’American Idol d’ABC, qui a attiré environ 6,5 millions de téléspectateurs et présenté des performances de Lindsey Buckingham, Sheryl Crow et d’autres.

Au moment de la publication de cet article, ni les hauts dirigeants des Billboard Music Awards ni les dirigeants de la NBC ne semblaient avoir commenté publiquement les notes moins qu’idéales, et il reste à voir quelles étapes les premiers mettront en œuvre pour tenter d’inverser la tendance. tendance troublante. À titre de référence, les BMA, lors de leurs débuts sur NBC en 2018, comme mentionné précédemment, ont obtenu une note de 2,4 et ont attiré 7,87 millions de téléspectateurs.

Et en plus de continuer à mettre en œuvre des changements de règles apparemment profonds, la Recording Academy a déjà révélé que les Grammys 2022 auront lieu le lundi 31 janvier 2022.

Une foule en personne a assisté à plusieurs des performances des Billboard Music Awards – bien que tout en naissant des masques et en restant socialement distancé avant une scène en plein air. John Sykes d’iHeartMedia, dans une interview plus tôt ce mois-ci, a exprimé l’opinion que la baisse des notes des programmes de récompense est en partie attribuable au manque d’audience traditionnelle.

Par conséquent, les iHeartRadio Music Awards accueilleront un public physique (exigeant que les invités aient reçu un vaccin COVID-19 et soient testés négatifs pour le bogue comme condition d’entrée) lorsqu’ils auront lieu ce soir, diffusés sur Fox.

Il convient de noter en conclusion qu’une vidéo de la performance de près de neuf minutes de Pink aux BMA 2021, téléchargée sur YouTube via le compte officiel de NBC le jour même de la diffusion de l’événement, compte près de deux millions de vues.

La statistique pourrait suggérer que les fans choisissent de regarder les séries de récompenses de leurs actes préférés à la demande, plutôt que de regarder un nombre important de publicités (et une grande quantité d’autres contenus) pendant les diffusions en direct. NBC a également rendu les BMA 2021 disponibles via son service de streaming Peacock.