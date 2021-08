Billboard présente le Hot 100

Le 4 août 1958, Ricky Nelson« Poor Little Fool » de s a devancé « Patricia » de Perez Prado pour devenir le premier n ° 1 du nouveau classement Hot 100 de Billboard. Vous pouvez en savoir plus sur cette réalisation dans cette histoire. Mais nous avons également pensé que nous allions feuilleter certaines des autres entrées notables de ce premier compte à rebours historique, en nous souvenant de certains singles classiques et d’autres qui n’ont pas tout à fait résisté à l’épreuve du temps.

En parlant de cela, il y avait une nouveauté étrange au n ° 91, sous la forme d’une «réponse» à «Purple People Eater» de Sheb Wooley, qui avait dominé l’enquête pré-Hot 100 Billboard en juin. “The Purple People Eater Meets The Witch Doctor” a également reconnu le récent grand succès de David Seville pour ce dernier titre. Le cash-in 45, sur le label NRC, a été réalisé par un adolescent Joe South, une dizaine d’années avant son ascension vers la gloire du rock sudiste avec “Hush” et “Games People Play”. Ce n’était qu’un succès national mineur, mais il a battu les versions rivales du Big Bopper et de Joe Smith pour faire ce premier graphique.

Graisses Domino était représenté, au n ° 95, par le désinvolte “Little Mary”, pas l’un de ses singles les plus mémorables, mais déjà sa 22e entrée dans les charts américains en seulement trois ans. Les Everly Brothers étaient à la 92e place avec leur nouveau tube “Bird Dog”, tandis que leur précédent record “All I Have To Do Is Dream” était en déclin à la 48e place.

Jackie Wilson a apporté une vraie âme au 100 avec “To Be Loved”, au n ° 86, en route vers un sommet au n ° 22. Un autre bientôt-classique, “Summertime Blues”, était au n ° 84 pour Eddie Cochran, en route vers le top dix et une place plus tard dans les Temples de la renommée des Grammy et du Rock and Roll.

Chuck Berry était dos à dos sur le graphique avec “Beautiful Delilah” au n°81 et “Johnny B. Goode” au n°80. Ami pionnier du rock’n’roll mon pote houx, représenté dans notre image principale, a été représenté trois fois, par “Fool’s Paradise” des Crickets au n°58 et “Think It Over” au n°27, et par son propre “Early In The Morning” au n°41. En savoir plus sur l’histoire étrange derrière ce single ici.

Patti Page a fait la coupe avec le single Mercury de style militaire “Left Right Out Of Your Heart” au n ° 13, et Bobby Darin atteignait le sommet n ° 3 de son succès révolutionnaire pour le label Atco, “Splish Splash. ”

Mais, comme nous l’avons dit plus tôt, le seul titre dominant tous les 99 autres titres de ce premier Hot 100 était celui du jeune de 18 ans qui était l’ultime idole pop de la nation.

Écoutez des dizaines d’autres joyaux de la première décennie du rock’n’roll, et bien plus encore, dans la liste de lecture des années 50 de uDiscover Music.