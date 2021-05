Billboard reconnaît Drake comme artiste de la décennie – El Sol de México

Drake sera reconnu comme l’artiste de la décennie lors des prochains Billboard Music Awards car il est le musicien le plus vendu de 2010 à 2021.

Le rappeur a prévalu sur Taylor Swift, Bruno Mars, Rihanna et Adele, qui, dans le même ordre, composent la liste des chanteurs les plus titrés de ces dernières années, selon le célèbre magazine de musique, qui depuis 1956 a produit les listes de albums et chansons les plus vendus aux États-Unis.

Selon la méthodologie Billboard, Drake a été positionné comme l’artiste avec les meilleurs disques à la fois dans les graphiques de ventes et dans les sections qui mesurent l’impact sur les réseaux sociaux et les revenus tirés de ses tournées.

Au total, le rappeur a atteint 9 fois la première place du palmarès Billboard 200 (qui reconnaît les albums les plus réussis du moment), grâce aux 5 albums qu’il a publiés depuis 2010 et à d’autres “mixtapes” commerciales.

Drake, qui récoltera le prix le 23 mai lors d’un gala présenté par Nick Jonas, est aussi l’artiste le plus récompensé de l’histoire des Billboard Awards, qui récompensent les meilleurs vendeurs de l’année, contrairement aux Grammys, votés par la musique. experts de l’industrie.

Lors de cette cérémonie, Taylor Swift pourrait égaler le record de Drake (27 statuettes) s’il remporte ses 4 nominations, bien que le principal favori de l’édition soit The Weeknd, avec 16 mentions.

Chez les Latinos, Bad Bunny triple aspire à remporter le prix du meilleur album latin grâce aux trois qu’il a publié en 2020: “YHLQMDLG”, “Las que no vaan a sal” et “El Último Tour del Mundo”.