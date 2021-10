Billet de salle TS Inter 1ère année 2021 publié aujourd’hui – Téléchargez le billet de salle en suivant ces étapes

Le conseil a également décidé de ne faire passer des examens que pour 70 % du programme.

Billet Hall TS Inter 1ère Année 2021 : Telangana State, TS Inter 1st Year Hall Ticket 2021 a été publié par le Telangana State Board of Intermediate Education aujourd’hui le 19 octobre 2021. L’examen est prévu du 25 octobre au 2 novembre. Les candidats inscrits peuvent maintenant télécharger leurs cartes d’admission. du site officiel de TSBIE, tsbie.cgg.gov.in. Selon les rapports, l’examen commencera par l’épreuve de langue seconde 1 suivie d’une épreuve de langue moderne et d’une épreuve de géographie 1.

Le conseil a également décidé de ne faire passer des examens que pour 70 pour cent du programme. Les étudiants doivent également télécharger le billet de salle de 1ère année TS Inter 2021. L’examen de cette année serait organisé dans tout l’État en respectant strictement les protocoles COVID-19.

Comment télécharger pas à pas le billet TS Inter 1ère année Hall 2021

Visitez le site officiel : tsbie.cgg.gov.in ou manabadi.co.in.Allez à l’option «TSBIE IPE 2021 First Year Hall Tickets» sur la page d’accueil.Sélectionnez «General/Vocation» ou «Bridge Courses». informations d’identificationConsultez et téléchargez le ticket de salle. Vous pouvez également prendre une impression pour référence future.

