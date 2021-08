Billets de train à 1 £ – où pouvez-vous voyager au Royaume-Uni pour un QUID ? | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Northern Rail donne à chacun la possibilité de voyager sur son nouveau réseau en réduisant les prix à seulement 1 £ pour tous les adultes – et à moitié prix pour tous les enfants, faisant un voyage en train avec un adulte et deux enfants à seulement 2 £. La vente flash ne dure pas éternellement – et il y a quelques choses que vous devez savoir avant de réserver un billet.

Mark Powles, client et directeur commercial de Northern, a déclaré : « Les 18 derniers mois ont été difficiles pour tous et, alors que les choses commencent à revenir à la normale, nous voulions donner à nos clients la chance d’explorer tout ce que le Nord a à offrir au mieux. valeur possible.

« Cela donne également à nos clients la chance de voir, de première main, les améliorations palpables que nous avons apportées pendant leur absence.

“Nos trains, nos gares et nos options d’achat de billets n’ont jamais été aussi bons.

« Ensemble avec notre personnel, nous sommes prêts à aider les gens à travers le Nord à Go Do Your Thing. »

Comment obtenir des billets de train à 1 £ ?

Les billets peuvent être achetés à l’avance à partir du mardi 24 août, le voyage ayant lieu entre le 6 septembre et le 22 octobre.

Aucun code de réduction n’est nécessaire – recherchez simplement le trajet, et s’il s’agit de l’un des itinéraires d’achat à l’avance, le tarif réduit sera disponible si les billets sont disponibles.

Il n’est disponible que pour les billets achetés à l’avance, donc malheureusement, vous ne pouvez pas vous rendre à la gare sans billet et pouvoir voyager pour 1 £.

Les billets peuvent être réservés via l’application ou le site Web de Northern Rail.

Le tarif comprend également des billets pour les aéroports du nord si vous voyagez plus loin, avec des billets pour l’aéroport de Teeside et l’aéroport de Manchester disponibles depuis certaines destinations.

Au cours des 18 derniers mois, Northern a déclaré avoir introduit 101 nouveaux trains, achevé la rénovation de ses anciens trains et livré des millions de livres d’améliorations aux gares.

Cela comprend l’installation de plus de 600 distributeurs de billets et des fonctionnalités d’accessibilité améliorées sur l’ensemble du réseau.

En ce qui concerne le coronavirus, Northern Rail compte plus de 600 employés de nettoyage dédiés travaillant dans les trains et dans les gares avec “un accent particulier sur les points de contact”.

L’opérateur demande également aux clients de continuer à porter des couvre-visages dans les trains et dans les gares s’ils le peuvent.