Billets en vente pour la première tournée australienne de Crowded House depuis 2010

Les billets sont maintenant en vente générale pour Maison bondéeLa tournée australienne récemment annoncée de , qui débutera le 1er avril à Perth et est leur premier itinéraire dans le pays depuis 12 ans.

La tournée Dreamers Are Waiting, du nom du groupe album en cours, jouera six dates en Australie. Ils incluent un spectacle au Centennial Vineyards à Bowral avec les Teskey Brothers le 16 avril et un spectacle au Bluesfest à Byron Bay le 17, dans une programmation mettant également en vedette Paul Kelly, Midnight Oil et Jimmy Barnes. Crowded House devait faire la une du Bluesfest en 2020 avant son annulation liée à Covid.

« Crowded House a une armoire à trophées remplie de récompenses et ce n’est pas étonnant », a déclaré le fondateur du Bluesfest Peter Noble OAM (la médaille de l’Ordre de l’Australie), « car non seulement le recueil de chansons de Crowded House regorge de chansons immédiatement reconnaissables, mais leur live les performances sont un exercice de perfection mémorable et anthémique.

Billets pour le printemps 2022 peut être acheté ici. D’autres dates mettront en vedette Middle Kids, les rockers indépendants d’Universal Music Australia basés à Sydney. Leur deuxième album actuel, Today We’re The Greatest, a remporté le prix ARIA 2021 du meilleur album rock et a été nominé pour l’album australien de l’année aux J Awards.

En parlant des ARIA, qui ont eu lieu le 24 novembre au zoo de Taronga, à Sydney, Dreamers Are Waiting a été honoré en tant que Meilleur album adulte contemporain. Il a battu des titres de Big Scary, Kylie Minogue, Nick Cave & Warren Ellis et Odette.

Crowded House a récemment dévoilé une vidéo de surf pour son nouveau single « Love Isn’t Hard At All », produit par le leader Neil Finn et mettant en vedette la légende du surf Kelly Slater.

« L’amour n’est pas difficile du tout et Kelly Slater ne donne-t-il pas l’air facile », dit Finn. « Les sentiments et l’énergie de notre chanson semblaient parfaitement en phase avec le flux et la concentration de l’expressionniste le plus doué du monde du surf. La World Surf League et Kelly ont fourni des images de certaines de ses vagues incroyables récentes que j’ai été ravi de monter ensemble pour cet hommage visuel à sa puissance et sa grâce.

Le groupe a également collaboré sur des designs pour la marque de vêtements durables, Outerknown, co-fondée par Slater. De plus amples détails suivront dans les semaines à venir.

Achetez ou diffusez Dreamers Are Waiting.