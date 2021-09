Billets en vente pour la Solheim Cup 2023 en Andalousie

in

Le complexe de Malaga de Finca Cortesín, scène en sa journée de trois éditions du Volvo World Match Play Championship, accueillera la prochaine édition du Coupe Solheim, du 18 au 24 septembre 2023 et où l’Europe défendra le trophée remporté il y a une semaine à Tolède (Ohio).

La route andalouse, l’une des meilleures de la Costa del Sol, connaîtra le duel vibrant entre les États-Unis et l’Europe qui pourra être apprécié en direct et dont les billets ont été mis en vente ce mercredi, avec différentes options pour les fans.

Il existe deux types de billets à vendre. D’une part, il y a les soi-disant Season Ticket Early Bird, qui permettent d’accéder au terrain du lundi au dimanche, et dont le prix officiel est de 199 euros, bien qu’ils puissent actuellement être achetés à prix réduit, pour 159 euros chacun. pass (jusqu’à un maximum de 10 dans le même processus d’achat).

De l’autre, il y a le Solheim Cup Pavilion Early Bird Ticket, qui en plus de l’accès au terrain tout au long de la semaine du tournoi, du lundi au dimanche, permet l’entrée du jeudi au dimanche au Solheim Cup Pavilion, un espace exclusif où vous pourrez vous reposer, avec des écrans et une offre gastronomique variée. Leur tarif est de 499 euros par billet et ils peuvent actuellement être achetés avec une réduction de 449 euros (jusqu’à un maximum de 10 dans le même processus d’achat).