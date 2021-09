Billets en vente pour voir Jon Rahm à Valderrama

L’organisation du tournoi de golf Estrella Damm NA Andalucía Masters, qui se jouera du 14 au 17 octobre au Real Club Valderrama, à San Roque (Cadix), a annoncé ce jeudi le lancement de la vente de billets pour assister au retour du numéro un mondial, Jon Rahm, à un tournoi de l’European Tour.

Le Basque arrive sur le terrain de Cadix avec l’intention de rejoindre la liste des vainqueurs des «majors» qui ont également prévalu à Valderrama.

Rahm, le premier Espagnol à remporter l’US Open, les a vus deux fois avec le terrain du club de Sotogrande et après avoir échoué à faire la coupe lors de ses débuts en 2017, Le joueur de Barrika s’est battu jusqu’au dernier trou pour le titre de l’édition 2019 contre le Sud-Africain Christiaan Bezuidenhout, le vainqueur final de cette édition.

L’actuel numéro un mondial du classement des golfeurs professionnels a ensuite terminé deuxième, à égalité avec ses compatriotes espagnols Adrián Arnaus, Álvaro Quirós, Eduardo de la Riva et le Français Michael Lorenzo-Vera.

Rahm veut en 2021 améliorer sa position et joindre son nom au casting spectaculaire des gagnants de Valderrama, parmi lesquels se trouve une longue liste de gagnants de « majors ».

Parmi les lauréats dans le domaine exigeant de Valderrama, lors des éditions précédentes du Volvo Masters, figurent les Britanniques Nick Faldo et Sandy Lyle, l’Allemand Bernhard Langer, l’Ecossais Colin Montgomerie ou le Sud-Africain Justin Rose.

A eux il faut ajouter les deux champions du ‘American Express Championship’, l’Américain Tiger Woods et le Canadien Mike Weir ; et les Irlandais Graeme McDowell et Sergio García de Castellón, vainqueurs de l’Estrella Damm NA Andalucía Masters et également couronnés dans les étapes les plus exigeantes du golf mondial (respectivement l’US Open et l’Augusta Masters).

Le Real Club Valderrama a accueilli vingt-cinq éditions du Circuit Européen (16 Volvo Masters, deux ‘American Express Championship’, un Open d’Espagne et six Estrella Damm NA Andalucía Masters), auxquels il faut ajouter la spectaculaire Ryder Cup qui s’est jouée dans ce domaine en 1997.

Lire aussi Rédaction

Lire aussi efe

Lire aussi Lluís Carles Pérez