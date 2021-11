Billets épuisés pour le tour de qualification mondial Espagne-Géorgie 2023

10/11/2021 à 23h15 CET

.

Les billets pour le match Espagne-Géorgie, deuxième de la fenêtre qualificative pour la Coupe du monde de basket-ball masculin 2023 aux Philippines, au Japon et en Indonésie, se sont vendus vingt jours avant d’être joué, le 29 de ce mois, à l’Olivo Arena de Jaén

Le nouveau palais des sports de la capitale andalouse, inauguré le 1er juillet, aura une capacité d’environ 5 000 places sur les 6 500, 80 %, depuis lLes installations fermées continuent les restrictions en raison de COVID-19.

Ángel Vera, député de la Culture et des Sports, a souligné aux journalistes l’excellent accueil lors de l’annonce du siège du parti et a annoncé qu’en seulement 24 heures ils avaient été vendus 4000 inscriptions par voie électronique sur le site de la Fédération espagnole de basket-ball, avec laquelle le Conseil provincial collabore.

« La réponse est phénoménale et les habitants de Jaén de toute la province sont impatients d’assister à un match de l’équipe espagnole de basket-ball. Les prix populaires de 5, 10 et 15 euros ont contribué à compter plus si possible avec le soutien de la fans », a-t-il déclaré. Ce sera la première fois que l’équipe espagnole de basket-ball masculin jouera un match dans la capitale de Jaén.

Le rival de Jaén en Espagne sera l’équipe de Géorgie, qui avec la Macédoine du Nord et l’Ukraine complète le groupe G de cette première fenêtre de qualification pour la Coupe du monde.

Il se trouve que la Géorgie sera l’un des premiers adversaires de l’Espagne à l’EuroBasket 2022, dont la phase de groupes l’équipe nationale jouera précisément à Tbilissi, le match aura donc une incitation supplémentaire.

A trois jours de sa présentation à Jaén, l’équipe disputera son premier match de cette phase de qualification, en visite chez les Macédoniens.