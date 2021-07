Billets Euro 2021 : Comment réserver des billets pour l’Angleterre contre le Danemark et la finale

Il y aura 60 000 fans présents à Wembley pour les demi-finales et la finale (Photo : .)

Le plus grand match d’Angleterre depuis des années approche à grands pas et tant de fans de football cherchent désespérément des billets pour cela – mais en reste-t-il et comment pouvez-vous les obtenir ?

Après avoir battu l’Ukraine 4-0 en quart de finale samedi, l’Angleterre est maintenant à 90 minutes de sa première apparition dans une finale majeure depuis 1966.

Des millions de fans ont profité des célébrations en dansant sur les tables et en chantant “ça rentre à la maison”, mais l’équipe de Gareth Southgate est concentrée sur la tâche à accomplir.

L’Angleterre a joué cinq matches jusqu’à présent – ​​quatre d’entre eux à Wembley tandis que le match contre l’Ukraine a eu lieu à Rome.

Les Three Lions ont désormais l’avantage de rejouer à Wembley en demi-finale contre le Danemark et en finale s’ils y arrivent.

Les capacités de billets sont progressivement passées de 22 500 en phase de groupes à 60 000 participants pour les demi-finales et la finale.

Mais les billets sont toujours comme de la poussière d’or.



Les fans anglais devront débourser s’ils ont la chance d’obtenir un billet pour la finale (Photo: .)

Des billets sont-ils encore disponibles pour la demi-finale et la finale ?

Selon le site Internet de l’UEFA, les billets disponibles pour le grand public sont épuisés.

Mais il existe encore quelques moyens pour certains des quelques chanceux qui pourraient se voir offrir un siège à Wembley.

Environ 8 500 nouveaux billets ont été réservés aux supporters anglais qui suivent l’équipe nationale à domicile et à l’étranger, tandis que 5 000 ont été attribués aux supporters danois.

Un petit nombre de billets devraient encore être mis à disposition via le portail de billetterie de l’UEFA, certains étant disponibles aujourd’hui (mardi 6 juillet).

Matt Willis de Football Supporters Europe a déclaré à Sky News : ” Vous devez être patient et déterminé avec le portail de l’UEFA. N’abandonnez pas. Continuer.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

« Ce portail est là et il est actif. Les billets entrent et sortent de ce portail au fur et à mesure qu’ils sont disponibles.

« Tout le monde veut faire partie de cette opportunité et de ce match. C’est vraiment saisissant la nation.

À en juger par les quelques billets restants pour la demi-finale de ce soir entre l’Italie et l’Espagne, les prix des billets devraient varier de 195 € (167 £) à 595 € (509 £).

Il existe également une rare opportunité pour les Londoniens de gagner une paire de billets pour la finale s’ils réservent leur premier Covid jab d’ici jeudi.

Une paire de sièges pour la finale de dimanche et 50 paires pour la fan zone de Trafalgar Square ont été installées par le maire de la capitale, Sadiq Khan.



L’Angleterre peut-elle atteindre sa première grande finale depuis 1966 ? (Photo: La FA via .)

La loterie vise à augmenter le nombre de jeunes se faisant vacciner après qu’il a été révélé que Londres a le taux de vaccination le plus bas du Royaume-Uni.

A partir de mercredi, les Londoniens qui n’ont pas été vaccinés peuvent participer à un tirage en ligne pour les billets en fournissant la preuve qu’ils ont pris rendez-vous pour une première dose ou qu’ils ont fréquenté une clinique sans rendez-vous cette semaine.

Ceux qui publient à ce sujet sur les réseaux sociaux seront inscrits deux fois.

Tous les détails sur la façon de participer seront annoncés via les flux de médias sociaux du maire mercredi matin.

Ceux qui n’ont pas la chance d’être présents à Wembley peuvent bien sûr regarder le match gratuitement sur ITV.

PLUS : Les Londoniens ont la chance de gagner des billets pour la finale de l’Euro 2020 s’ils reçoivent leur premier vaccin

PLUS : Boris Johnson prolonge l’heure de fermeture des pubs pour la finale de l’Euro 2020

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();