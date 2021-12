Billets No Way Home pour 4 $

Nous ne sommes plus qu’à quelques heures de la sortie de Spider-Man : No Way Home. Les fans de Marvel ont attendu ce moment toute l’année, et jeudi, ils apprendront enfin tout ce qu’il y a à savoir sur le multivers. Mais contrairement à Black Widow, le nouveau Spider-Man ne sera pas diffusé le jour de sa sortie. Si vous voulez le voir, vous devrez acheter un billet. Les billets ne sont cependant pas bon marché, surtout dans les grandes villes, et vous cherchez peut-être à économiser pour les vacances. Mais et si vous pouviez décrocher un billet pour seulement 4 $ ? C’est ce que T-Mobile et Atom proposent pour No Way Home dans le cadre des T-Mobile Tuesdays.

T-Mobile propose des billets No Way Home bon marché

Si vous êtes abonné à T-Mobile ou Sprint, la première étape consiste à télécharger l’application T-Mobile Tuesdays depuis l’App Store ou Google Play. C’est gratuit, et cela vous donne accès à un tas de trucs gratuits.

Une fois que vous avez l’application sur votre téléphone, créez ou connectez-vous à votre compte T-Mobile. Vérifiez les cadeaux disponibles sous l’onglet Accueil. Vous devriez voir les cadeaux suivants dans l’application ce mardi :

Billet de cinéma Atom à 4 $ pour Spider-Man: No Way Home

Restaurant Wendy’s : sandwich pour le petit-déjeuner

Abonnement Marvel illimité d’un mois

Cliquez sur « Enregistrer » à côté des offres dont vous souhaitez profiter, puis dirigez-vous vers l’onglet « Mes affaires ». À partir de là, vous pourrez profiter de l’offre pour acheter votre billet à 4 $ via Atom. Les sièges peuvent être difficiles à trouver, mais il sera difficile de battre un siège à 4 $ si vous pouvez en trouver un.

En fait, nous avons eu la chance de voir le film plus tôt cette semaine lors d’une projection de presse. Voici un extrait de notre critique sans spoiler de Spider-Man : No Way Home :

Ce serait un euphémisme de dire que No Way Home brise le quatrième mur. Ceux-ci font souvent partie des moments les meilleurs, les plus drôles et les plus excitants du film. Ils menacent également de rompre l’équilibre délicat de ce qui est à bien des égards l’une des histoires les plus sombres de Marvel. Même avec Fin du jeu dans le rétroviseur, il y a des moments dans ce film qui laisseront le public dévasté. Bien sûr, Marvel a le don de savoir quand vous renverser et quand vous reprendre. La plupart du temps, No Way Home atteint cet équilibre. D’autres, pas tellement, et je pouvais voir le sort se briser pour les fans moins qu’inconditionnels. Vous devez vraiment adhérer à la fiction couvrant la franchise pour que tout atterrisse.

Spider-Man: No Way Home arrive enfin en salles le 17 décembre 2021. Les premières projections commencent jeudi après-midi, alors procurez-vous vos billets rapidement pour éviter d’être gâté.