Billets Pacquiao-Spence en vente maintenant

Le champion du monde de huit divisions et sénateur philippin Manny “Pac Man” Pacquiao et le champion du monde invaincu WBC et IBF des poids welters Errol “The Truth” Spence Jr. s’affronteront dans un match de championnat très réussi qui fera la une d’un FOX Sports PBC Pay-Per-View le samedi. , le 21 août depuis la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Les billets pour l’événement en direct seront en vente à partir de ce vendredi 25 juin à 10 h 00 PT et peuvent être achetés sur t-mobilearena.com et axs.com.