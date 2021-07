Billets pour la finale de l’Euro 2020 offerts aux Londoniens qui obtiennent le coup en « opportunité en or » | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le maire de Londres invitera un heureux gagnant et son invité à la finale de l’Euro 2020 à Wembley s’ils prennent rendez-vous pour recevoir leur première dose du vaccin Covid avant jeudi. Il y aura également 50 paires de billets pour la Fan Zone de Trafalgar Square pour ceux qui ont réservé leur première vaccination.

Pour mettre un nom dans le chapeau, les Londoniens peuvent participer à un tirage en ligne à partir de mercredi en fournissant une preuve de vaccination.

Les Londoniens doivent fournir la preuve qu’ils ont fréquenté un centre de vaccination sans rendez-vous et qu’ils ont reçu leur premier vaccin, ou qu’ils ont pris rendez-vous.

En publiant sur les réseaux sociaux au sujet de la réception du vaccin ou de la prise de rendez-vous, les Londoniens augmenteront leurs chances de gagner les billets – car leur nom entrera deux fois dans le tirage en ligne.

Plus d’informations sur le tirage en ligne seront publiées sur les réseaux sociaux de M. Khan mercredi matin.

LIRE LA SUITE:Le capitaine anglais Harry Kane prépare l’hommage à Christian Eriksen

M. Khan a déclaré qu’il était important d’encourager la jeune génération à se faire vacciner.

“Il est vraiment important que nous continuions à augmenter le nombre de jeunes qui se présentent pour se faire vacciner”, a-t-il déclaré.

“Nous voyons déjà la grande différence que le vaccin fait dans notre lutte contre le virus, mais les deux prochaines semaines sont absolument cruciales pour garantir la levée des restrictions. J’exhorte tous les Londoniens à obtenir les deux doses du vaccin dès que possible.

« En tant que ville mondiale, nous ouvrons la voie dans le déploiement du vaccin, et nous continuerons à faire tout notre possible pour améliorer l’accès ; de fournir un accès aux centres de vaccination à des moments pratiques pour la vie bien remplie des Londoniens, ainsi que d’ouvrir des centres sans rendez-vous, pour les Londoniens, quel que soit leur statut d’immigration et leur inscription auprès d’un médecin généraliste.

Wembley accueillera plus de 60 000 fans pour la finale, qui devront tous fournir un test Covid négatif ou prouver qu’ils sont complètement vaccinés et qu’ils ont reçu leur deuxième dose au moins 14 jours avant le match.

Le stade est rempli à 75 % de sa capacité et les billets restants ont été mis en vente la semaine dernière.

Ce match sera la première grande finale internationale de football à avoir lieu à Wembley depuis 25 ans depuis la finale de l’Euro 1996.

Des millions de fans anglais assisteront à la demi-finale. Cela pourrait conduire à une victoire historique et permettre aux Three Lions de participer à leur première finale de tournoi majeur depuis 1966.

Matt Willis, de Football Supporters Europe, a déclaré à Sky News : “Tout le monde veut faire partie de cette opportunité et de ce match. C’est vraiment passionnant pour la nation.”