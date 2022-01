Billets pour les éliminatoires de la NFL les prix les plus bas pour le week-end Super Wild Card

Les séries éliminatoires de la NFL sont officiellement arrivées, avec le Super Wild Card Weekend à venir ce week-end – six matchs éliminatoires entre toutes les équipes sauf deux (les Packers de Green Bay et les Titans du Tennessee ont obtenu un laissez-passer) qui sont passés à l’étape suivante dans la quête de la victoire un Super Bowl.

Si vous souhaitez assister à ces matchs dans des endroits comme Cincinnati, Buffalo, Tampa Bay, Dallas, Kansas City ou Los Angeles, mais que vous cherchez à payer le prix le plus bas ? N’aie pas peur. Nous avons consulté TicketSmarter pour voir quels sont les prix les plus bas par billet en date de lundi vers 12 h HE, après la mise en place des séries éliminatoires de la NFL :

Raiders aux Bengals : 160 $

Patriots à Bills : 105 $

Aigles chez Buccaneers : 234 $

49ers chez Cowboys : 165 $

Steelers chez Chiefs : 136 $

Cardinaux à Rams : 89 $