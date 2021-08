Billetterie sans réservation dans les chemins de fer indiens : plus besoin de faire la queue ! Savoir recharger des cartes à puce en ligne

in

Recharge de carte à puce en ligne : donnant un coup de pouce à la numérisation, les chemins de fer indiens ont permis aux passagers ferroviaires d’acheter des billets non réservés via des distributeurs automatiques de billets (ATVM) dans les gares sans avoir à faire la queue. Désormais, les passagers des chemins de fer qui possèdent des cartes à puce pour acheter des billets non réservés, ainsi que des billets de plate-forme, peuvent recharger leurs cartes à puce en ligne en s’inscrivant sur le site Web “UTSonmobile”, selon un communiqué publié par la zone South Central Railway. Auparavant, les voyageurs ferroviaires devaient se rendre aux guichets de réservation des gares pour se recharger lorsque l’argent de leur carte à puce était épuisé.

Dans le but de faciliter le public, le transporteur national a désormais mis à disposition une fonctionnalité en ligne pour les navetteurs souhaitant recharger leurs cartes à puce en mode numérique. Selon South Central Railways, cela n’aidera pas les passagers ferroviaires à éviter de faire la queue au guichet de réservation de la gare. En outre, cela permettra également d’éviter l’entassement des passagers aux guichets de réservation des gares, notamment en ces temps de pandémie de Covid-19. Pour bénéficier de cette facilité, les usagers du rail peuvent suivre les étapes ci-dessous :

Tout d’abord, inscrivez-vous sur le site Web www.utsonmobile.indianrail.gov.inDans le menu, sélectionnez l’option “Smart Card Recharge”. la confirmation du paiement, l’argent sera déduit et les passagers seront invités à visiter l’ATVM de la zone concernée dans un délai de 15 jours ou l’expiration de la carte, selon la première éventualité Lorsque la carte à puce est conservée sur le lecteur à l’ATVM et que le passager choisit l’option de « recharger Carte à puce », puis l’ATVM récupérera automatiquement les détails de la recharge en ligne effectuée et le montant de la recharge sera rechargé sur la carte à puce ATVMAvec cela, le solde de la carte à puce serait prêt à des fins de billetterie et il peut être utilisé sur n’importe quel ATVM de la zone concernée

