Billie Eilish a acheté à Leona Lewis un magnifique ranch

Billie Eilish achète un magnifique ranch pour une somme de millionnaire | Instagram

Tout semble indiquer que chanteur Billie Eilish a réussi à garder un achat secret d’un ranch en 2019 auprès de sa compatriote Leona Lewis pour un montant de 2,3 millions de dollars, une somme vraiment énorme.

La vérité est que Billie Eilish est l’une des chanteuses les plus en vogue ces dernières années, cependant, n’oubliez pas qu’elle est encore adolescente.

Jusqu’à présent, nous savions qu’elle vivait avec ses parents dans une maison modeste à Highland Park, cependant, il semble que Billie entre déjà dans le monde de l’achat d’une maison.

La chanteuse de tubes comme Bad Guy ou Happier Than Ever a fait savoir dans son dernier album qu’elle le possède déjà.

Dans la chanson NDA, la jeune femme avoue que acheté une maison quand il avait 17 ans (« J’ai acheté une maison secrète quand j’avais 17 ans »), ce qui signifie qu’en 2019, il a acheté une maison et a pu la garder secrète dans un monde dans lequel chacun de ses mouvements est connu pratiquement instantanément .

Et bien que rien ne soit confirmé pour l’instant, tout semble pointer vers une propriété en particulier, une ferme équestre bucolique dans la ville de Glendale, en Californie, à environ 10 minutes en voiture de Highland Park.

Ce que l’on sait, c’est que ce ranch a été vendu en 2019 pour 2,3 millions de dollars par une autre star de la musique, la gagnante de X Factor Leona Lewis, mieux connue pour son tube mondial de 2009, Bleeding Love.

La vente de la maison est apparue dans les médias en raison de l’identité du vendeur, cependant, l’identité de l’acheteur n’a jamais été connue.

La propriété est maintenant connue pour être enregistrée dans une fiducie liée à un bureau à New York, le même bureau que les agents commerciaux de Billie Eilish.

Et par coïncidence, l’agent représentant le mystérieux acheteur avait auparavant travaillé comme agent immobilier pour le frère de Billie, Finneas.

Il convient de noter que la propriété est extrêmement privée et est bien cachée dans un cul-de-sac discret, sans visibilité de la maison depuis la rue, car il y a une grande porte de trois mètres, gardée par deux piliers en brique couronnés de sculptures de lions.

De plus, et comme prévu, il dispose d’un excellent système de sécurité et de haies imposantes qui couvrent la propriété.

Derrière le portail se trouve une belle ferme de plain-pied de près de 200 mètres carrés construite dans les années 1950, plus une maison d’hôtes séparée, un petit appartement pour le manieur de chevaux, un corral et une belle prairie.

Il convient de mentionner que Leona Lewis a acheté la propriété en 2013 et a beaucoup investi pour améliorer les équipements tels qu’une piscine et une terrasse incroyablement rénovées.

De plus, la maison principale dispose de trois chambres et trois salles de bains, ainsi que de parquet et de portes-fenêtres pliantes qui permettent un style de vie qui mélange l’intérieur et l’extérieur.