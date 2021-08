Billie Eilish a encore changé ses cheveux, voici la douce raison pour laquelle

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Pour beaucoup d’entre nous, les cheveux sont une forme d’expression. Que ce soit à travers une nouvelle coupe de cheveux ou une nouvelle couleur, il y a une énergie renouvelée à marquer certains chapitres de notre vie à travers notre apparence extérieure. C’est particulièrement vrai pour la chanteuse primée Billie Eilish, qui a fait tourner les têtes pour son nombre de coiffures, entre ses cheveux bleus glacés et noirs mémorables avec des racines vertes et, plus récemment, des mèches blondes pour marquer son époque plus heureuse que jamais. Avant le prochain film Disney + de la chanteuse et la sortie de No Time To Die (enfin), la jeune femme de 19 ans expérimente à nouveau son look.