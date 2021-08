Billie Eilish à la première plus heureuse que jamais. La chanteuse de 19 ans, lauréate d’un Grammy, a assisté à la première de son nouveau film-concert “Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles” ce lundi 30 août au Grove de Los Angeles.

Selon JJ, qui a le rapport et de nombreuses photos, ce film original de Disney + devrait faire ses débuts sur le service de streaming le 3 septembre et montre une présentation intime de chacune des chansons de son nouvel album, Happier Than Ever, d’abord et seule fois depuis la scène du Hollywood Bowl.

J’ai aimé ce look de Billie, elle portait une mini-robe noire, beaucoup d’accessoires argentés et quelques grosses bottes noires, c’est un grand changement par rapport à ses précédents looks de fugs.

Ainsi, Billie Eilish à la première de Happier Than Ever.

