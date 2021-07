Je vais être honnête, en tant que fan de Billie Eilish, “NDA” ne m’a pas nécessairement époustouflé non plus. La chanson est intrigante et la vidéo impliquant des décors pratiques très dangereux peut être respectée. De plus, Eilish s’ouvrant sur ses expériences avec la célébrité est intéressante et bien orchestrée. Mais en même temps, beaucoup de chansons que nous entendons en prévision de Happier Than Ever dévoilent une nouvelle facette de l’artiste que je n’ai pas nécessairement en boucle.